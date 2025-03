Csak a hangulat volt fergeteges, válogatottunk nem: a törökök bevették a Puskás Arénát

A magyar labdarúgó-válogatott története 1001. mérkőzésén hazai pályán is vereséget szenvedett Törökországtól (0-3). Szoboszlai Dominikék így az isztambuli kudarc (1-3) után alulmaradtak az osztályozón, és a B divízióban szerepelnek majd a Nemzetek Ligája kövekező, 2026/27-es kiírásában.

Szoboszlai (balra) is hiába küzdött, újra alulmaradt a magyar válogatott a törökök ellen Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

Marco Rossi szövetségi kapitány a teltázas Puskás Arénában rendezett visszavágón eltiltás miatt nem számíthatott isztambuli gólszerzőjére, Schäfer Andrásra és Nagy Zsoltra. Felépült viszont az újonc Dárdai Bence, és rögtön a kezdőcsapatba is került az új húzásként pályára küldött Vécsei Bálinttal és Gazdag Dániellel együtt (a szintén felépült Gulácsi Péter és Sallai Roland a kispadra került).

Ziccert rontott a válogatott, aztán...

A mieink többet támadtak ugyan, de az első nagy helyzetig a 27. percig kellett várni, akkor Gazdag került ziccerbe, de löbbölését védte a török kapus. A ramadán napi böjtjének befejezése miatt 10 perc után "evőszünetet" kapott törökök ezután ritmust váltottak és kíméletlenül büntettek: a Real Madrid-játékos Arda Güler lövését még bravúrral hárította Dibusz, de aztán Hakan Calhanoglu (11-esből), majd Güler révén két perc alatt eldöntötték a párharcot (0-2).

A szünetig még Szoboszlai és Varga szépíthetett volna, de előbbi szabadrúgása a lécet súrolva szállt fölé, utóbbi pedig a kapu mellé perdített. Rossi a második félidőre, majd a 60. percben is két-két cserével próbált életet lehelni csapatába. Egyikük, Nego lövésénél nagyot is kellett védenie Cakir kapusnak, de még szorosabbá sem sikerült tenni az állást, nemhogy megmenteni a 2022 szeptembere óta tartó hazai veretlenségi sorozatot. Sőt, a 90. percben Abdülkerim Bardakci a kegyelemdöfést is megadta (0-3).

A magyar válogatott kettős vereséggel (összesítésben: 1-6) búcsúzott az Nemzetek Ligája A-divíziójától.

A magyar szurkolók élőképe a meccs előtt: