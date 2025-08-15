"Benőtt a fejem lágya" - Ifjabb Lisztes Krisztián elárulta, miért tért vissza a Fradiba

A Ferencváros labdarúgócsapatának nagy visszatérőjével, ifjabb Lisztes Krisztiánnal és Hajnal Tamás sportigazgatóval közöltek beszélgetést a Fradi Zóna Bemelegítés by iFOREX Europe vadonatúj epizódjában. A Puskás Akadémia elleni bajnoki (szombat, 20.15, tv: M4 Sport) előtt Lisztes elárulta, mi adta meg neki a végső lökést, hogy a német Eintrach Frankfurtnál töltött viszontagságos egy éve után hazajöjjön a nevelőegyesületébe.

A Fradiba hazatért Lisztes Krisztián szerint benőtt a feje lágya Fotó: fradi.hu

A tavaly 6 millió euróért (2,4 milliárd forint) öt évre a Bundesliga-élcsapathoz igazolt, de ott a proficsapatnál csak edzésekig és edzőtáborokig jutott, 20 éves támadó elmondta: az új szezonra való felkészülés során megint megsérült.

Volt előző szezonban egy mondhatni nagyon nagy sérüléshullámom, és a pont az i-re az volt, amikor most, a felkészülésen újra megtörtént.

Hallottam Aputól, hogy Tomi (Hajnal Tamás - a szerző) keres és szívesen látnának. Úgy voltunk vele, hogy még egy ilyen szezon, amikor nem játszom, semmiképpen nem fordulhat elő, úgyhogy ezt láttuk a legjobb döntésnek – mondta Lisztes, akit jövő nyárig adott kölcsön Budapestre az Eintracht. Később arról is beszélt, hogy mentalitásban sokat fejlődött a Bundesliga-élklubnál töltött szezonja során: – Annyira benőtt már a fejem lágya, hogy komolyan veszem az összes időpontot, és tényleg próbálok mindig, mindenhol ott lenni időben, és megcsinálni azokat a dolgokat, amiket kötelező.

Jól járt Lisztes és a Fradi is

Hajnal hozzátette: szurkoltak a fiatal futballistának, hogy sikerüljön neki az áttörés a topligában, de a fejlődését hátráltató kisebb-nagyobb sérülések ellenére hiába hisznek benne továbbra is a frankfurti vezetők, most mégis mindenkinek jobb volt a visszatérése az ismerős közegbe.

– Egyből beugrott nálunk a Fradiban, hogy hogyan tudnánk segíteni ebben a helyzetben. Kimozdítani őt abból a közegből, visszahozni a megszokottba, és a nagyon jó szakembereinkkel újra felépíteni. Ez számára is segítség, a Fradinak is előnyös, és az egész magyar labdarúgás számára is – érvelt a Fradi sportigazgatója.

A teljes beszélgetést itt nézheted meg: