Bognár György a búcsú után már megint a Fradit emlegette, megfejtettük az okát

A Paks idei nemzetközi kupaszereplése a Konferencia Liga harmadik selejtezőkörében ért véget. Az ukrán Zsitomir elleni párharc első mérkőzésén a kupagyőztes idegenben 3-0-s vereséget szenvedett, így a visszavágóra szinte lehetetlen feladat előtt álltak. A hazai mérkőzésen ugyan sikerült 2-1-re nyerni, de az összesítésben ez 4-2-es ukrán továbbjutást jelentett. A találkozó után Bognár György, a Paks vezetőedzője kicsit ironikusan értékelte a párharcot.

Bognár György gratulált a játékosainak a mérkőzés után, majd ismét szóba hozta a Fradit (Fotó: Mediaworks)

Bognár György így értékelte a Paks kiesését

Szorossá tudtuk tenni a párharcot, ez mindenképpen jó. Lett volna húsz percünk, hogy kiharcoljuk a hosszabbítást. Megvoltak a lehetőségeink, Hinorának és Zekének is volt ordító helyzete

– értékelt a meccs után Bognár György. Az edző hozzátette: szerinte volt egy büntetőgyanús eset is, amit a játékvezető végül nem ítélt meg - írta a Magyar Nemzet.

A Paks győzelemmel búcsúzott / Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás

A Paks tavaly a selejtező rájátszásáig, idén pedig a harmadik körig jutott a nemzetközi porondon. Arra a kérdésre, hogy mi hiányzik a főtáblás szerepléshez, Bognár György a tőle megszokott őszinteséggel és iróniával válaszolt:

Szerintem az, hogy az Ötvös beadja a labdát, a Varga befejelje, de hát ők most a Fradiban vannak.

Bognár György finom utalása a Fradinak

Bognár nem véletlenül mondta ezt a két nevet. A Ferencváros éppen Ötvös beadása után Varga fejesével szerezte meg a vezetést kedden a Ludogorec ellen. A tréner így érzékeltette, a paksiak is kellettek a Fradi Bajnokok Ligája-sikeréhez.

A Paks ezzel befejezte nyári nemzetközi szereplését, de a Magyar Kupában és a bajnokságban továbbra is mérkőzések várnak rájuk. Bognár György együttese vasárnap este (20:00, TV: M4 Sport) hazai pályán fogadja a Zalaegerszeg csapatát.