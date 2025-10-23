Békemenet 2025: már gyülekezik a tömeg

Békemenet indul október 23-án: ez már a tizenegyedik alkalom, hogy a CÖF-CÖKA megszervezte. Orbán Viktor miniszterelnök még a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján tartott beszédében jelentette be. Az idei Békemenet különösen nagy jelentőségű, mivel a háborúpártiság elleni kiállás egyértelműen kifejezése, amely azt hirdeti, hogy Magyarország a béke szigete.

Hatalmas tömeg gyűlt össze az idei Békemeneten is / Fotó: MW

A Békemenet útvonala

A Békemenet gyülekezőjére a Császár-Komjádi uszoda előtti területet jelölték ki. A Békemenet 10-kor az Elvis Presley térről indul, és a Margit-hídon, a Nyugati téren, majd az Alkotmány utcán át érkezik a Kossuth Lajos térre, ahol Orbán Viktor tart beszédet.

Kész sztárparádé a Békemenet

A politikusok mellett számos közéleti szereplő, sztár is kinyilvánította már korábban is, milyen fontos a mai esemény.

Hosszú ideje vártam már, hogy újra elinduljon a Békemenet, hiszen hatalmas szükségét érzem már annak, hogy a jobboldali érzületű csendes többség, megint hallassa a hangját és megmutassuk, hogy minden álhír ellenére is mi vagyunk többen

– mondta el Zalatnay Sarolta, aki betegség miatt nem tud részt venni személyesen a Békemeneten.

Támogatom a Békemenetet, aki tud, az menjen el bátran. Én is a béke mellett állok, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megmozdulás arra, hogy ezt képviseljük

– üzente Oláh Gergő.

Ott vagyok mindenhol, ahol tudjuk a hazát védeni

– jelentette ki Sasvári Sándor, majd hozzátette:

Ha a hazának szüksége van rám, én kiállok, ahogy eddig is!

Gyülekezik a tömeg

