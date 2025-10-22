RETRO RÁDIÓ

Zalatnay Cini a Békemenet résztvevőinek: „Lélekben ott leszek veletek”

Zalatnay Cini már nagyon készült a Békemenetre, azonban az utolsó pillanatban sajnálatos módon lebetegedett, így nem tud részt venni az eseményen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 15:49
„Hosszú ideje vártam már, hogy újra elinduljon a Békemenet, hiszen hatalmas szükségét érzem már annak, hogy a jobboldali érzületű csendes többség, megint hallassa a hangját és megmutassuk, hogy minden álhír ellenére is mi vagyunk többen” - kezdte a Borsnak Zalatnay Cini, aki már alig várta, hogy együtt vonulhasson október 23-án a tömeggel.

Zalatnay Cini lélekben ott lesz a Békemenet felvonulói között november 23-án (Fotó: Markovics Gábor)

Készültem is rá, hogy együtt vonulok a százezres tömeggel, hogy a végén meghalhassam Orbán Viktor ünnepi beszédét.

- emelte ki az énekesnő.

Lélekben a Békemeneten lesz

„A terv ez volt, illetve hogy ezután megünnepeljük Niki lányom születésnapját, hiszen ő a ”forradalom gyermeke”. Sajnos azonban mindkét buli elmarad, mivel elkapott valami csúnya, felső légúti betegség. Azt is csak remélni tudom, hogy nem Covid, mert hallottam, hogy megint nőni kezdett a megbetegedések száma. No, de nem panaszkodni szeretnék, inkább csak sajnálkozom azon, hogy nem lehetek ott a Békemeneten. De lélekben ott leszek veletek!” – üzent a béke mellett kiálló tömegnek Zalatnay Cini.

Zalatnay Cini lánya az 1956-os hősök ünnepén született (Fotó: Cini)

„Először a Női Digitális Polgári Körhöz csatlakoztam, mert nagyon tisztelem Marsi Anikót, aki az egyik alapítótag. Örülök, hogy már közel háromezren vagyunk. Követem a Facebookon a posztokat és persze olvasom a kommenteket is. Nagyon tetszik, hogy ott képesek az emberek a normális kommunikációra, ami különösen fontos most, hogy az interneten eldurvultak a dolgok. A Női DPK számomra a nyugalom szigetét jelenti az online térben” – magyarázta az énekesnő, aki természetesen az Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz is csatlakozott. „Nagy boldogság számomra, hogy az állatvédelem egy külön DPK-val kapott hangsúlyt.”

Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos munkáját nagyra becsülöm, így külön öröm számomra, hogy egy digitális Polgári Körbe tartozunk

– tette hozzá Zalatnay Cini.

