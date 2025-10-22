Orbán Viktor: Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren. Gyere el te is!

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be: az október 23-ai rendezvény előkészületei hamarosan végetérnek, mindenkit várnak szeretettel a csütörtöki Békemenetre és Kossuth téri beszédekre.

A Békemenet után Orbán Viktor beszédét hallgathatják meg a résztvevők. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / MTI

Minden készen áll a Békemenetre

Hamarosan kész vagyunk. Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren. Gyere el te is!

- írta Facebookon közzétett videójához Orbán Viktor. A felvételeken látszik, ahogy a Kossuth téren még javában szerelik össze a színpadot, de a miniszterelnök megnyugtatóan üzeni, hogy ezek már csak az utolsó simítások.

A Békemenetről minden fontos tudnivaló az alábbi cikkre kattintva olvasható el: