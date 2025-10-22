Orbán Viktor: Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren. Gyere el te is!
A miniszterelnök Facebookon jelentette be.
Orbán Viktor a Facebookon jelentette be: az október 23-ai rendezvény előkészületei hamarosan végetérnek, mindenkit várnak szeretettel a csütörtöki Békemenetre és Kossuth téri beszédekre.
Minden készen áll a Békemenetre
Hamarosan kész vagyunk. Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren. Gyere el te is!
- írta Facebookon közzétett videójához Orbán Viktor. A felvételeken látszik, ahogy a Kossuth téren még javában szerelik össze a színpadot, de a miniszterelnök megnyugtatóan üzeni, hogy ezek már csak az utolsó simítások.
A Békemenetről minden fontos tudnivaló az alábbi cikkre kattintva olvasható el:
