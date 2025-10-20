Ezek a programok várnak október 23-án – így tervezhetsz a családdal
Közeledik a négynapos hosszú hétvége, aminek már a kezdőnapján számos izgalmas és ingyenes időtöltési lehetőség várja a családokat. Ezek közül az október 23-ai programok közül ajánlunk most néhányat!
Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik az ország. Ebből az alkalomból idén is számos program várja a családokat, például sok múzeum is ingyenesen látogatható lesz. Íme egy kis programajánló a nemzeti ünnepre!
Október 23-ai program a Nemzeti Múzeumban
A nemzeti ünnep alkalmából többek között a Nemzeti Múzeum ingyenesen látogatható lesz. Két programot is kínálnak 23-ára: ünnepi tárlatvezetés lesz a Varázshatalom kiállításban 10:30-tól és 13:30-tól is. A tárlatvezetést Katona Csaba, történész (Magyar Nemzeti Levéltár) tartja majd. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni az mnm.hu/programok oldalon lehet.
Ezzel készül a Magyar Nemzeti Galéria
Több tárlat várja a Nemzeti Galériába látogatókat is október 23-án. Ezen a napon a múzeum valamennyi kiállítása mindenki számára ingyenesen lesz látogatható. A belépés az épületbe 10:00-17:00 között érkezési sorrendben történik. A kiállítások zárása 17:30-kor kezdődik a legfelső szintről, az épület 18:00-kor zár.
A Terror Háza is ingyenesen lesz látogatható
A múzeum idén októberben közel két héten át várja a középiskolás diákokat az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából rendezett, immár hagyománnyá vált edukatív programsorozatával. Rendhagyó történelemóráink és múzeumpedagógiai foglalkozásaink mellett, a hagyományoknak megfelelően rendhagyó tárlatvezetésekkel is készülnek, ismert sportolók, színészek, zenészek, énekesek részvételével. Emellett a nagyközönség számára október 23-án ingyenes belépést is biztosítanak.
Ezek a múzeumok is ingyenesen lesznek látogathatók
A fővárosban a Magyar Nemzeti Galéria, a Terror Háza és a Magyar Nemzeti Múzeum mellett a Szépművészeti Múzeum is ingyenesen lesz látogatható október 23-án. Emellett a Magyar Természettudományi Múzeum, Európa legnagyobb szabadtéri vasúti élményparkja, a Magyar Vasúttörténeti Park és a Ludwig Múzeum kiállításai is belépő jegy megváltása nélkül lesznek látogathatóak.
A Lumina Parkba is érdemes lesz ellátogatni
Október 22-től újra színes fényárban úszik majd esténként a Palatinus Strand, ugyanis immár negyedik alkalommal visszatér az őszi-téli időszak egyik leglátványosabb programja, a Lumina Park. A fényfüzérekből álló installációkban belépőjegy megvásárlását követően gyönyörködhetünk.
A Jazz kedvelőinek is akad program 23-ára
Október 23-án pontosan 23. alkalommal kerül megrendezésre a méltán nagy népszerűségnek örvendő Glass of Jazz. A színvonalas eseménynek stílusosan a pezsgő Budapest Jazz Club ad otthont, ahol a nagyszerű borok mellé még nagyszerűbb jazz jár. A jegyárakról és a részletes programokról itt lehet tájékozódni.
A Békemeneten is bárki részt vehet
Az 1956-os forradalom emléknapján újra lesz Békemenet Budapesten. A menet
- a Margit hídtól fog indul,
- majd ráfordul a Nyugati térre,
- ezután pedig az Alkotmány utcába,
- majd a Kossuth Lajos téren ér véget.
Reggel 9 órától lesz a gyülekező az Elvis Presley téren, ahonnan majd elindul a tömeg egészen a Kossuth térig sétálva, ahol majd Orbán Viktor mond beszédet. A beszéd 13 órától kezdődik majd.
Erre emlékezünk október 23-án
1989. október 23. óta ez a nap kettős nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Nemzeti ünneppé az első, demokratikusan választott Országgyűlés nyilvánította, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített. Az emléknap hagyományosan munkaszüneti nap.
