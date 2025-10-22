Oláh Gergő: „Támogatom a Békemenetet, és aki tud, az menjen el bátran"

Oláh Gergő eredetileg szeretett volna együtt vonulni a Békemeneten a résztvevőkkel, de sajnálatos térdsérülése keresztülhúzta számításait. Ennek ellenére mindenkit arra buzdít, hogy aki képes, álljon ki a béke és a szeretet mellett az október 23-ai Békemeneten.

Oláh Gergő Békemeneten való részvételét keresztülhúzta a térdsérülése (Fotó: Mediaworks/archív)

Aki tud, menjen a Békemenetre

„Nagyon-nagyon szívesen ott lettem volna, a terveim között volt, hogy ott leszek a Békemeneten és az október 23-ai állami ünnepségen, de sajnos közbeszólt az, hogy térdsérülésem van, és emiatt nem tudok fizikálisan ott lenni” – mondta az énekes, aki dacára a sérülésének kiáll a kezdeményezés mellett:

Támogatom a Békemenetet, aki tud, az menjen el bátran. Én is a béke mellett állok, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó megmozdulás arra, hogy ezt képviseljük

– árulta el Oláh Gergő.

A béke és a szeretetet mellett áll ki



A családapa számára a béke nemcsak politikai, hanem mélyen emberi érték. Úgy véli, a mai világban, amikor sokszor a megosztottság és a gyűlölködés kerül előtérbe, különösen fontos, hogy az emberek a megértésre és az elfogadásra törekedjenek:

Én is ezt képviselem, mert nem jó látni a gyűlölködést, a megosztottságot. Az lenne most a legmegfelelőbb hozzáállás minden embernek: ahogyan te szeretnéd, hogy veled bánjanak az emberek, neked is úgy kell bánnod a másik emberrel – legyen az akárki, higgyen akármiben, szavazzon akárkire

– mondta őszintén.

Nem kenyere az ellenségeskedés

„Nem kell gyilkolni egymást sem verbálisan, sem azért, mert valaki máshogy gondolkodik, mint ahogyan ő vagy én. Hanem meg kell tudni érteni, el kell tudni fogadni, hogy ő a pirosat zöldnek látja, én meg pirosat pirosnak látom. Ahogy te szeretnéd, hogy veled bánjanak az emberek, neked is úgy kell bánnod a másik emberrel. Ez a vezérelvem, az egymás mellett való békés együttéléshez” – fogalmazott egyértelműen az énekes. Bár most sérülése miatt nem tudta személyesen képviselni a béke üzenetét, Oláh Gergő szavai mégis sokakhoz eljutottak. Az énekes szerint a valódi béke ott kezdődik, amikor az ember nem ellenséget lát a másikban, hanem embert – és hajlandó meghallani, megérteni őt.