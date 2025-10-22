A Békemenetről szólalt meg Orbán Viktor: "Mindenkire számítunk"

Az október 23-i békemenet gyülekezője csütörtökön reggel kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében, az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra.

Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobbkanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. Orbán Viktor ott fog beszédet mondani 13 órakor.