A Békemenetről szólalt meg Orbán Viktor: "Mindenkire számítunk"

Október 23-án Békemenetre hívják az embereket. Orbán Viktor a Kossuth téren mond majd beszédet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 16:44
Orbán Viktor Nyugati tér Békemenet

Az október 23-i békemenet gyülekezője csütörtökön reggel kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében, az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra.

Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobbkanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. Orbán Viktor ott fog beszédet mondani 13 órakor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
