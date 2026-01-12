Életmentés Budapesten: a buszon kellett újraéleszteni a középkorú férfit

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán gyakran számol be drámai életmentésekről. A mentők most egy újabb ilyen esetről tájékoztattak.

Életmentés egy budapesti buszon Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Mint írták, a napokban egy 50 év körüli férfi felszállt az egyik budapesti buszra, azonban néhány perccel később eszméletét vesztette és lecsúszott az ülésről. A beteg utastársai azonnal a segítségére siettek, értesítették a történtekről a buszsofőrt, aki rögtön félreállt, majd miután nem tudták felébreszteni a férfit, tárcsázták a segélyhívót.

A buszon kezdődött meg a beteg újraélesztése, az utasok és a buszsofőr egymást váltva küzdöttek a férfi életéért

Mentésirányító bajtársunk rögtön riasztotta a legközelebbi rohamkocsit, miközben betegvizsgálatra instruálta a bátor bejelentőket, de a férfi ekkor már nem lélegzett. A mentésirányítás segítségével újraélesztés kezdődött a buszon, az utasok és a buszsofőr egymást váltva küzdöttek a beteg életéért. A rohamkocsi perceken belül helyszínre érkezett és bajtársaink emelt szinten folytatták az újraélesztést. A beteg életéért vívott hosszas küzdelem és a példás csapatmunka végül sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért. Helyszíni ellátást követően a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők

- derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.