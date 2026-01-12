RETRO RÁDIÓ

Életmentés Budapesten: a buszon kellett újraéleszteni a középkorú férfit

Újabb életmentésről számolt be az Országos Mentőszolgálat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 15:05
életmentés Újraélesztés mentő busz

Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán gyakran számol be drámai életmentésekről. A mentők most egy újabb ilyen esetről tájékoztattak.

Daily Life In Budapest mentő mentőautó
Életmentés egy budapesti buszon Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Mint írták, a napokban egy 50 év körüli férfi felszállt az egyik budapesti buszra, azonban néhány perccel később eszméletét vesztette és lecsúszott az ülésről. A beteg utastársai azonnal a segítségére siettek, értesítették a történtekről a buszsofőrt, aki rögtön félreállt, majd miután nem tudták felébreszteni a férfit, tárcsázták a segélyhívót.

A buszon kezdődött meg a beteg újraélesztése, az utasok és a buszsofőr egymást váltva küzdöttek a férfi életéért

Mentésirányító bajtársunk rögtön riasztotta a legközelebbi rohamkocsit, miközben betegvizsgálatra instruálta a bátor bejelentőket, de a férfi ekkor már nem lélegzett. A mentésirányítás segítségével újraélesztés kezdődött a buszon, az utasok és a buszsofőr egymást váltva küzdöttek a beteg életéért. A rohamkocsi perceken belül helyszínre érkezett és bajtársaink emelt szinten folytatták az újraélesztést. A beteg életéért vívott hosszas küzdelem és a példás csapatmunka végül sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért. Helyszíni ellátást követően a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők

- derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu