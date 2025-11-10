RETRO RÁDIÓ

Drámai pillanatok: budapesti uszoda öltözőjében esett össze egy nő

A mentők a közösségi oldalukon számoltak be a részletekről.

Az Országos Mentőszolgálat gyakran számol be a közösségi oldalán különböző drámai életmentésekről. Sajnos most is egy ilyennel jelentkeztek.

Budapesti uszodához kellett kivonulniuk a mentőknek – Fotó: OMSZ (illusztráció)

Legújabb bejegyzésük szerint a mentőknek a napokban egy budapesti uszodához kellett kivonulniuk, miután annak öltözőjében összeesett egy idős nő. Ezt többen is látták, és azonnal odarohantak a beteghez, majd miután nem tudták felébreszteni, a mentők segítségét kérték.

A mentésirányítás ezután azonnal mozgósította a legközelebbi mentőket, miközben a telefon túlvégén irányította a drámai küzdelmet az életért. A bátor bejelentők egymást váltva próbálták visszahozni a nőt az életbe, miközben minden másodperc számított. A mentők eközben már közeledtek a helyszínre.

Helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést, ami az időben megkezdett segítségnyújtásnak köszönhetően 12 perc emelt szintű ellátás után sikerre vezetett. A beteget végül stabil állapotban szállították kórházba a mentők

– derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
