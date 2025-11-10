Drámai pillanatok: budapesti uszoda öltözőjében esett össze egy nő
A mentők a közösségi oldalukon számoltak be a részletekről.
Az Országos Mentőszolgálat gyakran számol be a közösségi oldalán különböző drámai életmentésekről. Sajnos most is egy ilyennel jelentkeztek.
Legújabb bejegyzésük szerint a mentőknek a napokban egy budapesti uszodához kellett kivonulniuk, miután annak öltözőjében összeesett egy idős nő. Ezt többen is látták, és azonnal odarohantak a beteghez, majd miután nem tudták felébreszteni, a mentők segítségét kérték.
A mentésirányítás ezután azonnal mozgósította a legközelebbi mentőket, miközben a telefon túlvégén irányította a drámai küzdelmet az életért. A bátor bejelentők egymást váltva próbálták visszahozni a nőt az életbe, miközben minden másodperc számított. A mentők eközben már közeledtek a helyszínre.
Helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést, ami az időben megkezdett segítségnyújtásnak köszönhetően 12 perc emelt szintű ellátás után sikerre vezetett. A beteget végül stabil állapotban szállították kórházba a mentők
– derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.
