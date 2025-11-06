RETRO RÁDIÓ

Dráma: ebéd közben esett össze az idős férfi, felesége küzdött az életéért

Sokkoló életmentésről számolt be az OMSZ a közösségi médiában.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.06. 16:25
életmentés Országos Mentőszolgálat idős férfi ebéd

Az Országos Mentőszolgálat gyakran oszt meg a közösségi oldalán különböző tartalmakat, most egy drámai életmentésről számoltak be ott.

Mint azt a posztjukban írták: ebéd közben rángatózni kezdett, majd összeesett egy szívbeteg 70 év körüli férfi Győr-Moson-Sopron vármegyében a napokban. A férfi felesége azonnal a mentők segítségét kérte, majd mentésirányító bajtársnőnk utasításai szerint megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett. A nő értehető módon borzasztóan megrémült, azonban a bajtársnő megnyugtató szavainak és pontos instrukcióinak hatására legyőzte félelmét és megkezdte férje újraélesztést, amit perceken belül helyszínre érkező bajtársaink átvettek.

Az időben megkezdett mellkasi nyomások és a mentők összehangolt csapatmunkája végül sikerre vezetett, így bajtársaink megkezdték a beteg kórházba szállítását. Út közben azonban a férfi keringése ismét összeomlott, így folyamatos újraélesztés mellett folytatták a szállítást. A kórházba érkezés előtt már tartósan stabilizálni tudták a beteg állapotát a mentők

- olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

