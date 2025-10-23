RETRO RÁDIÓ

Az utcán esett össze egy nyugdíjas, a mentők hosszasan küzdöttek az életéért

Sétálás közben esett össze egy idős férfi a XVI. kerület egyik főútja mellett. A mentősök hosszú időn keresztül harcoltak a nyugdíjasért, többször újraélesztették. A járókelők némán imádkoztak az életéért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.23. 17:40
xvi. kerület Újraélesztés nyugdíjas

Döbbenten álltak az emberek a XVI. kerületi Csömöri úton a minap a járókelők, mi több, még az autósok is lassítottak, amikor a János utcai kereszteződéshez értek. Ott ugyanis mentősök éppen élet és halál harcolt vívtak a járda betonján, méghozzá egy nyugdíjas férfi életéért. 

A nyugdíjas a nyílt utcán, fényes nappal csuklott össze
Nyílt utcán csuklott össze a nyugdíjas bácsi, hosszú időn keresztül harcoltak az életéért    Fotó: Google Maps

Járdán harcoltak a nyugdíjas életéért

A Metropol úgy tudja, hogy a drámai eseménysorozat kedden (október 21.), a késő délutáni órákban történt - ekkor ballagtak hazafelé munkából az emberek, ahogy az iskolások egy része is. Információink szerint az idős férfi éppen a közeli orvos felé ballagott, vélhetően már akkor sem volt jól, amikor nekiindult az útnak. A közeli körzeti orvoshoz azonban már nem jutott el, a rendelőtől alig pár tíz méterre összecsuklott. Úgy értesültünk, hogy a azonnal mentőt hívtak hozzá, szerencséjére ugyanis a délutáni időpontnak köszönhetően sokan voltak akkor az utcán, így több szemtanúja is volt a sokkoló rosszullétnek. 

Nagyon forgalmas útról van szó, nem messze teniszpálya és buszmegálló is van, nem beszélve egy lejjebb levő iskoláról. Ilyenkor az út zsúfolásig tele, ezen a szakaszon pedig több busz is jár. Szóval az is meglehet, hogy egyszerre többen is hívták a mentőket, úgy tudom, többen is látták, ami történt

 - mesélte egy, már évtizedek óta a kerületben élő asszony. 

A mentősök azonnal cselekedtek, hiszen minden perc számított: a férfit ugyanis azonnal újra kellett éleszteni. Információink szerint ezt többen is látták, sok járókelő és autós volt szemtanúja annak, ahogyan a mentősök erejüket megfeszítve, hosszú időn keresztül próbálják visszahozni a nyugdíjast az életbe. Az emberek nem álltak meg bámészkodni, mindannyian csupán egy néma imát mormoltak el az életéért küzdő idős férfiért. Bár sokan azt hitték, hogy a bácsit nem lehetett megmenteni, a Metropol úgy értesült, hogy a járókelők és az aggódó sofőrök imái meghallgatásra találtak: a férfit végül visszahozták az életbe. Lapunk felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták: valóban sikeres volt az újraélesztés:

A helyszínről egy 80 év körüli férfit sikeres újraélesztést követően szállítottak bajtársaink kórházba

 - mondta el a Metropolnak Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. 

 

