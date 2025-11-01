RETRO RÁDIÓ

Fontos figyelmeztetést adtak ki a mentősök: erről jó, ha te is tudsz

A közösségi oldalukon írtak a részletekről.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.01. 18:25
figyelmeztetés Országos Mentőszolgálat temetőlátogatás tanács

Mindenszentek és halottak napja idején sokan keresik fel elhunyt szeretteik nyughelyét, gyakran családdal, gyerekekkel együtt. Azonban a temetőlátogatásokkor is történhet baj, elég ha csak arra gondolunk, hogy megcsúszik valaki az avaron, nem beszélve a mécsesek miatti tűzesetekről.

Fotó: Metropol

Az ilyen, és ehhez hasonló balesetek elkerülése érdekében most egy fontos bejegyzést tett közzé az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán. Posztjukban a következő tanácsokkal látták el az embereket:

A balesetveszély elkerülése érdekében a megnövekedett forgalomban az autósok közlekedjenek a szokásosnál is óvatosabban, a sírokat felkeresőknek pedig a korai sötétedés miatt hasznos lehet a zseblámpa használata a temetőkben

- írják a bejegyzésükben majd így folytatják:

„Az Országos Mentőszolgálat továbbá arra kéri a látogatókat, hogy fokozottan figyeljenek a gyermekek biztonságára, hiszen egy régi, meglazult sírkő könnyen felborulhat, és akár súlyos, tragikus balesetet is okozhat, ha játék közben nekiütköznek vagy felmásznak rá. A temetők, sírok felkeresése sokaknak komoly fizikai erőpróbát, megterhelést jelent, ezért az alapbetegségben szenvedők, gyenge fizikumú, idős emberek gondosan tervezzék meg a programjukat és lehetőleg vigyék magukkal szükség esetén szedett gyógyszereiket is” - tanácsolja az OMSZ a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

