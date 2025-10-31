Ma van halloween éjszakája - ezért égnek a töklámpások ilyenkor
Október 31-én, itthon is egyre több helyen raknak ki töklámpást és sétálnak házról-házra valamilyen jelmezben. Mutatjuk honnan ered ez az ünnep és mit érdemes még tudni a halloweenről.
A halloween is egyfajta mindenszentek
Halloween éjszakája (All Hallows Eve, vagyis mindenszentek) egy angolszász eredetű szokás, ami valaha a pogány kelta boszorkányok, szellemek és kísértetek ünnepe volt. Ez mosódott össze idővel a rómaiak gyümölcsök és kertek istennőjének, valamint a holtak tiszteletének ünnepével. Ezen a napon kiűzték a szellemeket a házakból, méghozzá töklámpásokkal, amik cukorrépából készültek. A lámpás másik funkciója az volt, hogy segítsen a halott rokonok szellemének abban, hogy hazataláljanak a sötétben. Erre emlékezve faragnak sokan töklámpást ilyenkor és öltöznek be valamilyen jelmezbe.
A reformáció emléknapja is október 31-én van
Október 31-én van a reformáció emléknapja, amit világszerte ünnepelnek. Ilyenkor arra emlékezünk, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a híres 95 pontját. Azóta ezt a napot tartják számon a protestáns reformáció kezdetének.
Ma van a takarékosság világnapja is
A világ takarékpénztárainak 1924-ben tartott első kongresszusán hozott határozat értelmében minden év októberének utolsó munkanapján tartják világszerte.
Ezen a napon hunyt el a leghíresebb magyar mágus
Harry Houdini vagyis Weisz Erik mágus és szabaduló művész 1926-ban ezen a napon hunyt el. Titokzatos szabadulóképességét részben hatalmas fizikai erejének, rugalmasságának és hajlékonyságának, részben a zárak, csomók és egyéb szerkezetek felnyitásában szerzett különleges jártasságának köszönhette.
Ma lenne 96 éves Bud Spencer
Az olasz színész ugyanis 1929. október 31-én született Carlo Pedersoli néven. 8 éves korától úszott, a római egyetem vegyészkarára 16 évesen került, majd jogot tanult. Az Isten megbocsát, én nem című film volt az első nagy sikere, abbahagyta a sportolást és Amerikába költözött 1967-ben, megnövesztette a szakállát és megalkotta a Bud Spencer művésznevet, mivel eredeti neve sportolói pályafutásához kötődött. A név kedvenc színészére (Spencer Tracy) és kedvenc sörére (Budweiser) utal.
14 éve ment el az egyetlen magyar, aki aranylabdát nyert
Albert Flórián labdarúgó, edző 2011-ben ezen a napon hunyt el. Az FTC labdarúgója, 75-szörös válogatott volt 1952-1974-ig, játszott olimpián, vb-n, Eb-n. 1967-ben pedig elnyerte a France Football Aranylabdáját, 1968-ban világválogatott is volt.
Ma érvényesek utoljára a 2024/2025-ös diákigazolványok
A 2024/2025-ös tanévre vagy annak második félévére szóló érvényesítő matricájával ellátott diákigazolványok október 31-ig érvényesek. Aki ezután is diákbérlettel szeretnél utazni, annak legkésőbb ma érvényesíttetnie kell az igazolványát: 2025. november 1-jétől a 2009. szeptember 1-je előtt született tanulók diákigazolványa ugyanis már csak az új érvényesítő matricával lesz használható!
Ilyen idő várható a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken reggel pára-, illetve ködfoltok nehezíthetik a látási viszonyokat. Délutánra változóan felhős, száraz idő ígérkezik, a csúcshőmérséklet sokfelé eléri a 20 fokot. Szombaton, vagyis mindenszentek napján párás, helyenként ködös reggelre ébredhetünk, napközben azonban a rétegfelhők mellett többórás napsütésre is számíthatunk. A hőmérséklet továbbra is 20 fok körül tetőzik. Vasárnap aztán változóan felhős égbolt mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem valószínű. A déli irányú szél időnként élénk lehet, délutánra 15 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Itt kell forgalmi változásra számítani a hétvégén
- A BKK tájékoztatása szerint váltakozó irányú forgalom lesz a Budakeszi úton 06:00-14:00 óra között.
- Lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában péntek 14:00-18:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani az Üllői út–Ecseri út csomópontban péntek 08:00-14:00 óra között.
- Útszűkületre kell számítani a XVI. kerületben a Vidámvásár utcában a Nagytarcsai út felé péntek 06:00-23:00 óra között.
- Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozás lesz a XVIII. kerületben szombat 18:45-19:25 között.
- Sávlezárás lesz a XI. kerületben az Egér úton vasárnap 09:00-15:00 óra között.
- Lezárás lesz a XVI. kerületben a Simongát úton vasárnap 20:00 óra és november 03., hétfő 20:00 óra között.
Halloween lesz a Svábhegyi Csillagvizsgálóban
Ezen a misztikus és ködös október végi napon különleges halloweeni bulival vár mindenkit a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Már a belépéskor jelmezbe öltözött csillagászok várják a látogatókat, akik színes interaktív programokkal varázsolják el őket és a korán sötétedő égbolt csillagos csodái között is elkalauzolják a résztvevőket. A részletes programok itt olvashatók.
Szombaton mindenszentek napja lesz
November elsején tartjuk Magyarországon a mindenszentek vagy mindszentek napját. Ilyenkor a katolikus és ortodox keresztény egyházak azon szentjeit ünnepeljük, akikről nem emlékezik meg név szerint a kalendárium. Ezen a napon Európában, így Magyarországon is az a szokás, hogy az emberek meglátogatják halott rokonaik sírját, rendbe teszik és gyertyát, mécsest gyújtanak az emlékükre.
A veganizmus világnapja is november elsején van
A veganizmus a vegetarianizmus elveit nemcsak részleteiben, hanem következetesebben, szó szerint megvalósító gyakorlat, életmód. A veganizmust gyakorló embert divatos szóval vegánnak nevezik. A vegánok nem esznek állati eredetű termékeket és lehetőségeik szerint az élet más területein sem használnak, ugyanis azt vallják, ezeket állatok kihasználásával szerezzük, fájdalmat, szenvedést, halált okozunk nekik, és ebben ők nem kívánnak részt venni.
Ingyenes lesz a belépés a Magyar Vasúttörténeti Parkba
November 1-jén ingyenes belépéssel várja látogatóit a Magyar Vasúttörténeti Park, ahol visszautazhatunk az időben, belemélyedhetünk a vasút történetébe, és élményeken keresztül megismerkedhetünk a múlt század technikai csodáival. Az érdeklődők a régi mozdonyok felfedezésén túl kipróbálhatják a kerti vasutazást, a fordítókorongozást, vagy akár a kézi hajtányozást is. A belépés és a fordítókorong használata díjmentes, míg egyes interaktív élmények térítés ellenében vehetők igénybe.
Vasárnap lesz halottak napja
November 2-án ugyancsak szokás gyertyát és mécsest gyújtani az elhunyt szeretteik emlékére, méghozzá annyit, ahány elhunyt családtagunk van. A mindszentekkel való másik hasonlóság, hogy ez az ünnep is a katolikus egyházhoz kötődik - ekkor tartják a szenvedő egyház ünnepét- de a halottak napját más felekezetek és a népi hagyomány is ünnepli már nagyon rég óta.
A magyar fényképészet úttörője is november másodikán született
Divald Károly fényképész, gyógyszerész, barlangfotográfus 1830. november 2-án született Selmecbányán. Tanulmányait az egri Líceumban kezdte, majd Bécsben szerzett mesteri oklevelet gyógyszerészetből és vegyészetből. Először patikát bérelt Bártfán, majd egy 1860-ban vásárolt használt, kezdetleges fényképezőgépen sajátította el a fotózás szakmai alapfogásait, iskola és mester nélkül. Rövidesen a korabeli fényképezésnek egy egészen új, általa kitalált útjára lépett: első természetfotósunk lett.
Halloween lesz a Csodák Palotájában
A csillaghegyi Csodák Palotájában tökös kalandokkal várják a kicsiket és a nagyokat most vasárnap utoljára. Még látogatható lesz a Tök Para Pince, ahol egy rendhagyó nyolc állomásos bátorságpróbán az egész család tesztelheti ügyességét és merészségét. Lesz tökös fotópont, dinócsontváz-építés, labirintus és szörnyetetés is. Az Öveges terem előadásain is szerephez jutnak a tökfejek, a kísérlet eszközeivé válnak a látványos bemutatókon. A Tök Para Pince és az Öveges terem előadásai a Csodák Palotájába váltott sima belépőjeggyel látogathatók, és aki az őszi szünet alatt jelmezben érkezik, egy ajándék gyermekjegyet kap a következő látogatásához. További részletek ezzel kapcsolatban itt olvashatók.
