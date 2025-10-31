Ma van halloween éjszakája - ezért égnek a töklámpások ilyenkor

A halloween is egyfajta mindenszentek

Halloween éjszakája (All Hallows Eve, vagyis mindenszentek) egy angolszász eredetű szokás, ami valaha a pogány kelta boszorkányok, szellemek és kísértetek ünnepe volt. Ez mosódott össze idővel a rómaiak gyümölcsök és kertek istennőjének, valamint a holtak tiszteletének ünnepével. Ezen a napon kiűzték a szellemeket a házakból, méghozzá töklámpásokkal, amik cukorrépából készültek. A lámpás másik funkciója az volt, hogy segítsen a halott rokonok szellemének abban, hogy hazataláljanak a sötétben. Erre emlékezve faragnak sokan töklámpást ilyenkor és öltöznek be valamilyen jelmezbe.

A faragott tökökkel a szellemeket igyekeztek régen kiűzni a házakból halloweenkor. Fotó: Mediaworks archívum

A reformáció emléknapja is október 31-én van

Október 31-én van a reformáció emléknapja, amit világszerte ünnepelnek. Ilyenkor arra emlékezünk, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a híres 95 pontját. Azóta ezt a napot tartják számon a protestáns reformáció kezdetének.

Ma van a takarékosság világnapja is

A világ takarékpénztárainak 1924-ben tartott első kongresszusán hozott határozat értelmében minden év októberének utolsó munkanapján tartják világszerte.

Ezen a napon hunyt el a leghíresebb magyar mágus

Harry Houdini vagyis Weisz Erik mágus és szabaduló művész 1926-ban ezen a napon hunyt el. Titokzatos szabadulóképességét részben hatalmas fizikai erejének, rugalmasságának és hajlékonyságának, részben a zárak, csomók és egyéb szerkezetek felnyitásában szerzett különleges jártasságának köszönhette.

Ma lenne 96 éves Bud Spencer

Az olasz színész ugyanis 1929. október 31-én született Carlo Pedersoli néven. 8 éves korától úszott, a római egyetem vegyészkarára 16 évesen került, majd jogot tanult. Az Isten megbocsát, én nem című film volt az első nagy sikere, abbahagyta a sportolást és Amerikába költözött 1967-ben, megnövesztette a szakállát és megalkotta a Bud Spencer művésznevet, mivel eredeti neve sportolói pályafutásához kötődött. A név kedvenc színészére (Spencer Tracy) és kedvenc sörére (Budweiser) utal.

Bud Spencer, vagyis Carlo Pedersoli máig a magyarok egyik kedvence karaktere. Fotó: Jean-Jacques BERNIER

14 éve ment el az egyetlen magyar, aki aranylabdát nyert

Albert Flórián labdarúgó, edző 2011-ben ezen a napon hunyt el. Az FTC labdarúgója, 75-szörös válogatott volt 1952-1974-ig, játszott olimpián, vb-n, Eb-n. 1967-ben pedig elnyerte a France Football Aranylabdáját, 1968-ban világválogatott is volt.