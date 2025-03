Ő volt minden idők egyik legnagyobb mágusa: ezen a napon született Harry Houdini

151 éve született a világhírű magyar mágus

Apja rabbi volt, aki fia születése után néhány hónappal vándorolt ki az Egyesült Államokba, és a wisconsini Appletonban telepedett le. Erik gyerekkorában cirkuszban látott egy mutatványt, melynek során kettéfűrészeltek egy nőt, ennek hatására határozta el, hogy ő is bűvész lesz. Jean-Eugene Robert-Houdin tiszteletére vette fel a Houdini művésznevet. Houdini nevét az 1900-as évek elejétől külföldön is egyre többen megismerték merész szabaduló-mutatványai révén. Számai olyan nehezek voltak, hogy sokszor csupán pillanatokon múlt az élete, de szívesen vállalta a veszélyt. Titokzatos szabadulóképességét részben hatalmas fizikai erejének, rugalmasságának és hajlékonyságának, részben a zárak, csomók és egyéb szerkezetek felnyitásában szerzett különleges jártasságának köszönhette. 1916 és 1923 között öt filmben mutatta be képességeit. 1926-ban hashártyagyulladásban halt meg, miután egy előadásán azzal hencegett, hogy hasfala annyira edzett, hogy minden behatást képes elviselni. Egy hallgatója ekkor figyelmeztetés nélkül kétszer megütötte, olyan szerencsétlenül, hogy pont a vakbelét találta el. Mint később kiderült, a szerv szétrobbant, és mérgező anyagokat juttatott Houdini szervezetébe, amelyek gyulladást okoztak-olvasható a Wikipédián.

Tavaly bélyeget is kiadtak a nagy mágus születésének évfordulójára. / Fotó: Balogh Zoltán

Ma van a tbc elleni küzdelem világnapja is

Robert Koch német természettudós 1882. március 24-én jelentette be a tuberkulózis kórokozójának és a baktériumoknak a felfedezését, amit 1881-ben fedezett fel azzal a mikroszkóppal, amivel a születésnapján a felesége megajándékozta. Ezután kidolgozta a baktériumok tiszta tenyészetének előállítási módszerét, és sikerült a betegséget kísérleti úton előidéznie állatokban. Nevéhez fűződik a tuberkulózis elleni oltóanyag, a "tuberkulin" előállítása is. Erre emlékezve a WHO kezdeményezte 1996-ban, hogy ez a nap legyen a tbc elleni küzdelem világnapja.

36 éve futott zátonyra az Exxon Valdez

A tankhajó, ami hatalmas környezeti katasztrófát okozott, 1989. március 24-én futott zátonyra. 11 millió gallon nyersolaj került Alaszka partjainál a tengerbe, ez minden idők egyik legnagyobb környezeti katasztrófájához vezetett.