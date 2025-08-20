„Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer én fogok ételadományt kapni” – így tette tönkre az édesanyát saját férje

Egykor designer ruhákban járt, BMW-vel vitte gyerekeit az iskolába, kívülről nézve mindene megvolt. Valójában azonban férje 26 éven át pénzügyi fogságban tartotta. A nő, akinek történetét a Daily Mail írta meg, ma élelmiszerbankos csomagokra szorul, miközben még mindig küzd azzal az emberrel, aki egykor a férje volt.

Saját feleségét és gyerekét tette tönkre anyagilag a férj – Fotó: Pexels (illusztráció)

Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer én fogok ételadományt kapni, miközben korábban magam is adományoztam

– mesélte. Hozzátette, gyerekei friss, organikus élelmiszerhez szoktak, most pedig konzervekből kell főznie. A megaláztatás sorozata akkor teljesedett ki számára, amikor tanácsot kellett kérnie a Citizens Advice-tól, másodkézből vásárolt egyenruhát és adókedvezményért folyamodott.

Férje, Simon a házasság kezdetétől uralta a család pénzügyeit.

A táskáim több ezer fontot értek, miközben a pénztárcámban egyetlen penny sem volt.

A nő szerint Simon mindig tudta, hogyan tartsa sakkban a családját: a gyerekek jólétével zsarolta. Amikor engedetlenséggel vádolta, megvonta a gyerekek tandíját vagy egyszerűen nem fizette a számlákat.

A házasság végül akkor tört meg benne, amikor férje egy éjszaka bántalmazta. Bár a rendőrség közbelépett és távoltartást rendelt el, a férfi pénzügyi eszközökkel továbbra is kontrollálta őt. Kémprogramokkal figyelte, pénzt vont el a közös számláról, sőt, a nő munkalehetőségeit is tudatosan tönkretette. A helyzet odáig fajult, hogy lánya félbehagyta egyetemi tanulmányait, hogy hazatérve dolgozzon és segítse a családot.

Ő most a Waitrose pénztáránál ül, miközben alig tudjuk fedezni a felhalmozott adósságokat

– mondta az anya.

Bár bírósági végzés kötelezi Simont a jelzálog és a rezsi fizetésére, a férfi ennek nem tesz eleget. A nő mégis úgy érzi, lassan közelebb kerül a szabadsághoz. „Lehet, hogy elveszítjük a házunkat, de végre megszabadulok attól a pénzügyi börtöntől, amelyben fél életemet éltem le.”