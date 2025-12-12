RETRO RÁDIÓ

Drámai pillanatok: család otthona kapott lángra a Kisvasút utcában

Megfékezhetetlennek tűntek a hatalmas lángok. A tűzoltók mindent elkövettek, hogy eloltsák a tűzet a család otthonában.

2025.12.12.
Tűz keletkezett egy családi házban, Salgótarjánban, a Kisvasút utcában. A mosógép gyulladt ki, és a tetőszerkezetre is átterjedtek a lángok, amelyeket két vízsugárral fojtottak el a város hivatásos tűzoltói. Az épületből mindenki idejében kijött - írja a Katasztrófavédelem. 

Nemcsak a család otthona került veszélybe

Mindeközben pedig árokba sodródott egy személygépjármű majd az oldalára borult a 8-as főúton, Hosszúpereszteg térségében, a 125-ös kilométerszelvénynél. A hosszúperesztegi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre indultak a sárvári hivatásos tűzoltók is. Az autóban csak a sofőr utazott, aki az egység kiérkezése előtt ki tudott szállni. Az érintett útszakaszon lassan halad a forgalom.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
