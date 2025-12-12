Drámai pillanatok: család otthona kapott lángra a Kisvasút utcában
Megfékezhetetlennek tűntek a hatalmas lángok. A tűzoltók mindent elkövettek, hogy eloltsák a tűzet a család otthonában.
Tűz keletkezett egy családi házban, Salgótarjánban, a Kisvasút utcában. A mosógép gyulladt ki, és a tetőszerkezetre is átterjedtek a lángok, amelyeket két vízsugárral fojtottak el a város hivatásos tűzoltói. Az épületből mindenki idejében kijött - írja a Katasztrófavédelem.
Nemcsak a család otthona került veszélybe
Mindeközben pedig árokba sodródott egy személygépjármű majd az oldalára borult a 8-as főúton, Hosszúpereszteg térségében, a 125-ös kilométerszelvénynél. A hosszúperesztegi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A helyszínre indultak a sárvári hivatásos tűzoltók is. Az autóban csak a sofőr utazott, aki az egység kiérkezése előtt ki tudott szállni. Az érintett útszakaszon lassan halad a forgalom.
