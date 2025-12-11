Most jött: tűz ütött ki egy panzióban, a Kossuth Lajos utcában
A helyszínre azonnal tűzoltók rohantak.
Egy szárítógép égett egy panzió mosodahelyiségében Gyulán, a Kossuth Lajos utcában. A város hivatásos tűzoltói porral oltóval és egy vízsugárral oltották el a lángokat.
Tűz ütött ki egy panzióban
Az egységek átvizsgálták a szomszédos helyiségeket, a tűz nem terjedt tovább, közölte a katasztrófavédelem.
