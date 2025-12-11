Dráma Budapest szívében: pillanatok alatt több baleset is bekövetkezett
A katasztrófavédelem adott ki tájékoztatást. Budapesten két baleset történt, nagyon rövid időn belül.
Kisteherautóval ütközött össze egy kamion az M0-s autóút 12-es kilométerszelvényénél, Budapest XXII. kerületének térségében, az M5-ös autópálya felé vezető irányban.
A baleset következtében a kisteherautó részben a kamion motorrésze alá szorult. A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően megkezdik a műszaki mentési munkálatokat, a forgalmi akadály megszüntetését – írja a Katasztrófavédelem.
Budapesten egy másik baleset is történt
Mindeközben pedig, nem is olyan messze, egy másik baleset is történt. Összeütközött két gépkocsi a XXIII. kerületi Szentlőrinci úton, az M5-ös autópálya felé vezető elágazásnál. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, megszüntetik a forgalmi akadályt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre