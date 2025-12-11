Dráma Budapest szívében: pillanatok alatt több baleset is bekövetkezett

Kisteherautóval ütközött össze egy kamion az M0-s autóút 12-es kilométerszelvényénél, Budapest XXII. kerületének térségében, az M5-ös autópálya felé vezető irányban.

Péntek délután Budapesten két baleset is bekövetkezett / Fotó: Gé

A baleset következtében a kisteherautó részben a kamion motorrésze alá szorult. A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően megkezdik a műszaki mentési munkálatokat, a forgalmi akadály megszüntetését – írja a Katasztrófavédelem.

Budapesten egy másik baleset is történt

Mindeközben pedig, nem is olyan messze, egy másik baleset is történt. Összeütközött két gépkocsi a XXIII. kerületi Szentlőrinci úton, az M5-ös autópálya felé vezető elágazásnál. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, megszüntetik a forgalmi akadályt.



