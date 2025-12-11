RETRO RÁDIÓ

Dráma Budapest szívében: pillanatok alatt több baleset is bekövetkezett

A katasztrófavédelem adott ki tájékoztatást. Budapesten két baleset történt, nagyon rövid időn belül.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.11. 17:41
Módosítva: 2025.12.11. 17:49
katasztrófavédelem budapest autópálya

Kisteherautóval ütközött össze egy kamion az M0-s autóút 12-es kilométerszelvényénél, Budapest XXII. kerületének térségében, az M5-ös autópálya felé vezető irányban. 

budapest
Péntek délután Budapesten két baleset is bekövetkezett / Fotó: Gé

A baleset következtében a kisteherautó részben a kamion motorrésze alá szorult. A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínelést követően megkezdik a műszaki mentési munkálatokat, a forgalmi akadály megszüntetését – írja a Katasztrófavédelem.

Budapesten egy másik baleset is történt

Mindeközben pedig, nem is olyan messze, egy másik baleset is történt. Összeütközött két gépkocsi a XXIII. kerületi Szentlőrinci úton, az M5-ös autópálya felé vezető elágazásnál. A fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, megszüntetik a forgalmi akadályt.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu