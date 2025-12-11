RETRO RÁDIÓ

Óriási baleset Budapestnél, három ember élete volt a tét

A fővárosból kivezető oldalon forgalmi akadályra kell számítani.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.11. 15:43
Módosítva: 2025.12.11. 16:16
autópálya m3 Budapest

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán, Fót térségében, az M0-s autóút közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit, amelyben hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A baleset akadályozza a forgalmat, a járművek egy sávon haladnak az érintett sztrádaszakaszon – írja a Katasztrófavédelem. 

 

