Óriási baleset Budapestnél, három ember élete volt a tét
A fővárosból kivezető oldalon forgalmi akadályra kell számítani.
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán, Fót térségében, az M0-s autóút közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit, amelyben hárman utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A baleset akadályozza a forgalmat, a járművek egy sávon haladnak az érintett sztrádaszakaszon – írja a Katasztrófavédelem.
