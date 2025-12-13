Megsúgták az égiek: ma rátalál a szerelem erre a csillagjegyre
Az asztrológus szerint kellemes hétvége elé nézünk. Sőt lesz egy csillagjegy, aki még romantikus hangulatba is fog kerülni, mert rátalál a szerelem.
2025. december 13-án rá fog találni a szerelem egyetlen csillagjegyre. Az asztrológus megsúgta, hogy mely csillagjegyek számára fog jól indulni a hétvége.
Kos
A Hold a Mérleg jegyében jár, és nem kap fényszöget. A Mérleg a párkapcsolat és a kapcsolódás jegye, így most ez kerül fókuszba. Sétáljon egy nagyot a természetben, mert a levegő-elemű jegy miatt különösen szükségük lehet friss levegőre. Ez tölti fel most a legjobban. Minden harmonikus, élvezzék ki!
Bika
A Hold a Mérlegben jár, a Merkúr pedig támogató kapcsolatot alkot a Plútóval. Most rendkívül erős lesz a kisugárzása, bárkit könnyedén elbűvölhet. Ha egyedülálló, érdemes ismerkednie, mert biztos lehet benne, hogy jó visszajelzéseket kap.
Ikrek
A Mérleg Hold kedves gesztust vagy figyelmességet jelez valaki részéről. Végre érezheti, hogy sokkal többen kedvelik, mint gondolta. Legyen hálás érte, és büszke magára, hiszen ez annak a jele, hogy ön is sok jót tesz másokkal.
Érkezik a szerelem a rák csillagjegyűeknek
Rák
Valószínűleg nagyon fogja élvezni a mai napot. Senki és semmi nem sürgeti, kényelmes tempóban készülhet az ünnepekre. A tegnapi romantikus hangulat ma is kitart. Randira ez a nap is tökéletes.
Oroszlán
Mesés nap vár önre. Váratlan meghívásokat kaphat, talán többet is, amelyek felboríthatják a terveit, de most ez kifejezetten jól fog esni. Megteheti, hogy nem mond igent mindenre – marad így ideje magára is, miközben senkit sem bánt meg.
Szűz
Kedvező bolygóhatások érik ma, amelyek jókedvet hoznak. Ha volt nézeteltérése valakivel, most könnyen megbeszélhetik. Zavarhatja azonban, hogy a másik túl sok információt zúdít önre, vagy túlságosan rámenős – ez a Nyilas Merkúr hatása.
Mérleg
A Hold az ön jegyében jár, és mivel nem kap fényszöget, ön is szabad kezet kap. Használja ki ezt a napot, mert most nincsenek ön előtt akadályok. Randizni vagy ismerkedni is kiváló alkalom lehet.
Skorpió
A Nyilas Merkúr túlzásokra hajlamosíthatja. Estére azonban támogató fényszöget kap a Plútótól, egyik uralkodó bolygójától, ami azt jelzi, hogy valamilyen kimondottan jó élményben lesz része, vagy ön lesz nagy hatással valakire.
Nyilas
Az ön jegyében járó Merkúr sok beszédet és sok információt hoz. Nem baj ez, de a lényeg könnyen elveszhet. Érdemes mindent kétszer is ellenőriznie, hogy semmi fontos ne maradjon ki. Az idővel is elcsúszhat, ha nem figyel.
Bak
Ma a barátokkal töltött idő lenne az ön számára a legértékesebb. Találkozzon velük! Nemcsak jól érzi majd magát közöttük, hanem olyan információkhoz is juthat, amelyek később a hasznára válhatnak.
Vízöntő
Ma kedvező hatások érik, bár zavarhatja, hogy a Nyilas Merkúr miatt mindenki sokat beszél. Az este azonban romantikus hangulatot ígér, akár a tegnapi folytatását, és meghitt pillanatokat hozhat a párjával.
Halak
A Mérleg Hold a párkapcsolatot helyezi a középpontba. Érdemes átgondolnia, kiegyensúlyozott-e a kapcsolata, és ön is annyit tesz-e bele, mint a másik fél. Most jó alkalom lehet a kérdések megbeszélésére, akár egy új felosztás kialakítására is.
