Megsúgták az égiek: ma rátalál a szerelem erre a csillagjegyre

2025. december 13-án rá fog találni a szerelem egyetlen csillagjegyre. Az asztrológus megsúgta, hogy mely csillagjegyek számára fog jól indulni a hétvége.

A horoszkóp szerint rátalál a szerelem a rák csillagjegyűekre / Fotó: New Africa / Képünk illusztráció: Shutterstock

Kos

A Hold a Mérleg jegyében jár, és nem kap fényszöget. A Mérleg a párkapcsolat és a kapcsolódás jegye, így most ez kerül fókuszba. Sétáljon egy nagyot a természetben, mert a levegő-elemű jegy miatt különösen szükségük lehet friss levegőre. Ez tölti fel most a legjobban. Minden harmonikus, élvezzék ki!

Bika

A Hold a Mérlegben jár, a Merkúr pedig támogató kapcsolatot alkot a Plútóval. Most rendkívül erős lesz a kisugárzása, bárkit könnyedén elbűvölhet. Ha egyedülálló, érdemes ismerkednie, mert biztos lehet benne, hogy jó visszajelzéseket kap.

Ikrek

A Mérleg Hold kedves gesztust vagy figyelmességet jelez valaki részéről. Végre érezheti, hogy sokkal többen kedvelik, mint gondolta. Legyen hálás érte, és büszke magára, hiszen ez annak a jele, hogy ön is sok jót tesz másokkal.

Érkezik a szerelem a rák csillagjegyűeknek

Rák

Valószínűleg nagyon fogja élvezni a mai napot. Senki és semmi nem sürgeti, kényelmes tempóban készülhet az ünnepekre. A tegnapi romantikus hangulat ma is kitart. Randira ez a nap is tökéletes.

Oroszlán

Mesés nap vár önre. Váratlan meghívásokat kaphat, talán többet is, amelyek felboríthatják a terveit, de most ez kifejezetten jól fog esni. Megteheti, hogy nem mond igent mindenre – marad így ideje magára is, miközben senkit sem bánt meg.

Szűz

Kedvező bolygóhatások érik ma, amelyek jókedvet hoznak. Ha volt nézeteltérése valakivel, most könnyen megbeszélhetik. Zavarhatja azonban, hogy a másik túl sok információt zúdít önre, vagy túlságosan rámenős – ez a Nyilas Merkúr hatása.

Mérleg

A Hold az ön jegyében jár, és mivel nem kap fényszöget, ön is szabad kezet kap. Használja ki ezt a napot, mert most nincsenek ön előtt akadályok. Randizni vagy ismerkedni is kiváló alkalom lehet.

Skorpió

A Nyilas Merkúr túlzásokra hajlamosíthatja. Estére azonban támogató fényszöget kap a Plútótól, egyik uralkodó bolygójától, ami azt jelzi, hogy valamilyen kimondottan jó élményben lesz része, vagy ön lesz nagy hatással valakire.