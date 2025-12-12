Mérleg Hold érkezik, alaposan próbára teszi ezeket a csillagjegyeket

2025. december 12. jön el a Mérleg Hold. Minden csillagjegy számára más megpróbáltatást fog elhozni.

Sokakat próbára fog tenni a mérleg hold / Fotó: Freepik - illusztráció

Ezt hozzá a Mérleg Hold a csillagjegyek számára

Kos

Pénteken a Szűz Hold kedvez önnek, mert „leföldeli”, de kap kedvező és kedvezőtlen fényszöget is, szóval lesz oka örülni, de bosszankodni is. Ilyenkor valóban az a jó technika, ha nem megy bele túlságosan a konfliktusokba, így enyhítheti a feszültségek hatását.

Bika

Csak napközben kell „kibírnia”, mert délután a Hold vénuszi jegybe, a Mérlegbe lép, és ez kedvező fordulatot jelent önnek. Nagyon hízelgő bókot kaphat valakitől. Az is lehet, hogy belép az életébe valaki, akivel az első pillanattól egy hullámhosszon vannak.

Ikrek

Több terve is van, ám a megvalósítás már nehezebb dió, mert nem gondolta még végig a részleteket. Épp ezért most fontos, hogy lépésről lépésre vegye át a teendőket. Egy nagyon szerencsés véletlenben is része lehet ezen a napon.

Rák

Pénteken a megérzései jó irányt jeleznek, de természetesen a racionalitás is fontos a döntésekhez. A túlzott lelkesedés is jelenthet buktatót, márpedig a Nyilas Merkúr erre hajlamosít. Legyen B-terve, ha valami mégsem pontosan úgy alakul, ahogyan szeretné.

Oroszlán

Pénteken nagyon sikeres napja lesz, és jobban is érzi magát a bőrében. Járjon nyitott füllel és szemmel, mert egy elcsípett beszélgetésfoszlány vagy egy jó tanács jelenthet megoldást egy problémára. Ha barátokkal találkozik, garantáltan vidám lesz a délután és az este a Mérleg Hold idején.

Szűz

Pénteken igazán pörgős és vidám napra számíthat, szuper beszélgetésekkel, ötletes megoldásokkal. A pénzügyekre viszont továbbra is figyelnie kell, mert fennáll a veszélye, hogy a vásárlások során elszalad önnel a ló.

Mérleg

Pénteken végre áttekintheti az önt foglalkoztató témákat és feladatokat, és letisztulnak a részletkérdések is. Bármit is csinál, gondolkodjon bátran nagyobb léptékben, mert igazán kedvező bolygóállások segítik. Magánéletében jó hír érkezhet.

Skorpió

Pénteken fellobban önben az a bizonyos szikra, amely ahhoz kell, hogy előbbre tudjon lépni. Egy kapcsolata – legyen az baráti vagy szerelmi – fontos lépcsőfokhoz érhet, talán egy jó beszélgetés hatására tisztázhatnak bizonyos kérdéseket.