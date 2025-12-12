RETRO RÁDIÓ

Minden perc számít: újra kellett éleszteni egy embert a metrónál

Az idős férfi élete nem sokon múlt azon a napon. Gyorsan kellett reagálni az életmentéshez.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.12. 18:15
mentő életveszély Újraélesztés

Nemrégiben váratlan vészhelyzet alakult ki a budapesti Határúti metróállomás közelében, mivel egy idős férfit újra kellett éleszteni. A közelben tartózkodók azonnal reagáltak a bajra, köztük egy szabadnapos mentős is jelen volt, Szatmári Krisztina.

alt=Sürgősen újra kellett éleszteni a váratlanul összeesett, 70 éves férfit a Határúti metróállomás közelében
Sürgősen újra kellett éleszteni a váratlanul összeesett, 70 éves férfit a Határúti metróállomás közelében / Fotó: Gé

Nem reagált, ezért újra kellett éleszteni az idős férfit

Az összeesés pillanatában a 70 éves férfi elvesztette az eszméletét és nem lélegzett, így a jelenlévők azonnal mentőt hívtak. A helyszínre érkezett mentőegységben a szabadnapos mentőápoló, Turai Dávid is csatlakozott.  A gyorsan összeállt csapat munkája végül meghozta a sikert, mivel a férfi keringése helyreállt, életét sikerült megmenteni.

Az ellátás közben azonban több járókelő is zavarta a mentősök munkáját. Többen megálltak, fotózni kezdték az újraélesztést. A rendőri jelenlét végül eloszlatta a zavaró nézelődőket.

A mentősök azonban felhívják a figyelmet, hogy vészhelyzet esetén a legnagyobb segítség, ha a civilek biztosítják a munkaterületet, és nem zavarják az ellátást! - tette közzé Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

