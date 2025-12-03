RETRO RÁDIÓ

Rohant a mentő! Az utat is lezárták: Hatalmas csattanás Budapesten

Araszolnak az autók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
baleset akadály Budapest

Szörnyű balesetről számolt be a katasztrófavédelem szerda este: Összeütközött két személyautó Budapest XIII. kerületében, a Váci úton, a Dagály utca közelében. 

A balesethez azonnal hívni kellett a mentőket. Fotó: FERENC DONKA / AFP

A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

 

