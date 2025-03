Legyőzte a pápa a tüdőgyulladást, most még nagyobb veszéllyel néz szembe

Az orvosok továbbra is óvatosak Ferenc pápa egészségügyi állapotát illetően. Várhatóan még néhány napig az egyházfő a kórházban marad, hogy befejezzék a szükséges terápiát és megkezdjék a rehabilitációt.

Ferenc pápa állapota még aggodalomra ad okot Fotó: AFP

Így van most Ferenc pápa

A 88 éves Ferenc pápát, február 14-e óta a római Gemelli klinikán kezelik. A kettős tüdőgyulladása, a korára tekintettel félelmet keltő betegség, azonban a legjobb orvosi ellátást kapja. Kihívás a pápa és a világ számára is egészségügyi állapota. Március 11-én, kedden Ferenc pápa még aktívan folytatta a terápiáját, mellette azonban az imának szentelte magát. Állapota javulásának ellenére napközben még magas áramlású oxigénpótlást kap, éjszaka pedig nem invazív gépi lélegeztetéssel segítenek neki, hogy továbbra is nyugodt legyen az éjszakája. Emellett légzési fizioterápiát is végez az egyházfő.

Az egész világ izgul a pápa egészségügyi állapota miatt. Fotó: AFP

A hétfői (március 10.) közleményben megemlítik a klinikai kórkép összetettségét, illetve azt, hogy fokozott figyelmet kell kell fordítani az ekkor megjelenő jelentős mértékű fertőzési képre, továbbá orvosai szívzűrtől tartanak, számolt be legfrissebb hírekről a Corriere Della Sera napilap. A szívzűrt a szívizomzat vérellátási elégtelensége váltja ki. Hátterében szinte mindig koszorúér-megbetegedés áll. A gyógyszeres kezelést tehát még meghatározatlan ideig kórházi környezetben kell folytatnia Ferenc pápának. A Vatikán hangsúlyozta, hogy ilyen esetben fontos az idő és a türelem, és a pápa teljes felépüléséhez az orvosok továbbra is kiemelkedő figyelemmel kísérik állapotát. Az orvosok továbbra is óvatosak, mindenellett folytatják a kezeléseket.