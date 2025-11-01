Ezekkel a járatokkal juthatunk el a legkönnyebben a temetőkbe
Több ezren utaznak ilyenkor a fővárosba, hogy meglátogassák szeretteik sírhelyét. Emiatt komoly tumultus várható a temetők környékén, így célszerű a tömegközlekedést választani az odajutáshoz. Mutatjuk, melyik járatokkal érhetők el a legkönnyebben a különböző temetők.
Mindenszentekkor és halottak napján a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében a BKK idén is járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat is indít. Íme azok listája, amikkel a legkönnyebben eljuthatunk szeretteink sírjához!
Ez lesz a közlekedési rend a fővárosban az ünnepek alatt
November 1-jén az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrendek szerint közlekednek a BKK járatai. Október 30-tól november 2-ig a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a BKK a temetőkbe igyekvőket. November 1-jén és 2-án expresszvillamost is indítanak 28E jelzéssel a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között. A 28E járat csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg. Emellett megváltozik az Új köztemető környékén a forgalmi rend: november 1-jén és 2-án egyirányúsítják a Sírkert utat a Kozma utca irányába. Ebben az időszakban a 95-ös, és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek - olvasható a közlekedési központ weboldalán.
- Új köztemető: a Blaha Lujza tér felől a 28-as, valamint ebben az időszakban minden nap napközben az Új köztemetőig közlekedő 37-es villamost, a Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as, a 202E és a 268-as autóbuszokat, valamint november 1-jén és 2-án Kőbánya-Kispest M és az Új köztemető között közlekedő 68B autóbuszt ajánlják. A temető elérhető a Puskás Ferenc Stadion metróállómás felől a 95-ös és 195-ös autóbusszal is.
- Farkasréti temető: a Széll Kálmán tér és a Déli pályaudvar, illetve az M2-es metró felől a november 1-jén és 2-án napközben sűrűbben közlekedő 59-es, illetve az 59A villamossal érhető el. Emellett a 8E és az 53-as autóbusz is gyakrabban közlekedik november 1-jén és 2-án, előbbi gyors eljutást biztosítva többek között Kelenföld és Gazdagrét felől.
- Óbudai temető: november 1-jén és 2-án a szokásosnál sűrűbben induló 160-as, továbbá a 260-as járatot ajánlja a BKK. A 118-as és a 218-as autóbusz mellett 218A jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek tér H és az Óbudai autóbuszgarázs között november 1-jén és 2-án, biztosítva a H5-ös HÉV felől is a sírkert könnyebb elérését. A temető a Bécsi úton közlekedő elővárosi buszjáratokkal is megközelíthető.
- Megyeri temető: november 1-jén és 2-án a szokásosnál sűrűbben induló 30A és 196-os, valamint a 30-as, a 230-as, és a 147-es autóbuszt ajánlják. A 122E autóbusz Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak végállomás felé is megáll a Megyeri temetőnél október 30-án és 31-én.
- Rákospalotai temető: a szokásosnál sűrűbben induló 196-os, 196A, valamint a 231-es és a 231B autóbuszokat, továbbá a 69-es villamos mellett a 130-as autóbuszt ajánlják, ami október 30. és november 2. között csuklós autóbusszal, hétköznap napközben pedig sűrűbb követéssel közlekedik.
- Pesterzsébeti temető: az alacsonypadlós 2B és 52-es jelzésű pótlóbuszokat, valamint a 36-os autóbuszt ajánlják ennek megközelítéséhez, továbbá a november 1-jén és 2-án a Gubacsi út/Határ út és a Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedő 36B jelzésű rendkívüli autóbuszjáratot. A temető elérhető a megszokottnál sűrűbben közlekedő 135-ös autóbusszal, amely november 1-jén az áruházak zárva tartása miatt a Szentlőrinci úti lakótelepig közlekedik. A 36B rendkívüli buszjárat a Gubacsi út/Határ út és Szentlőrinci úti lakótelep között közlekedik.
- Kispesti temető: a Kispesti temető megközelítéséhez november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A autóbuszokat, továbbá a 42-es villamost, a 132E, a 142E, a 194-es és a 194B autóbuszokat ajánlja közlekedési központ.
- Pestszentlőrinci temető: november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 93-as, a 93A, a 182-es, a 184-es autóbuszokat, továbbá a 182A, a 198-as, a 217-es, a 217E, a 282E és a 284E buszokat ajánlja a BKK.
- Csepeli temető: a temetőhöz a megszokott menetrendjük szerint közlekedő 38-as, 38A, 138-as és 238-as autóbusszal, valamint a Halásztelek és Szigetszentmiklós felé közlekedő elővárosi buszjáratokkal lehet eljutni. A felsorolt vonalakon a szokásosnál nagyobb befogadóképességű, csuklós autóbuszok közlekednek. A 138A autóbusz november 1-jén és 2-án Csepel, Szent Imre tér és a Hárosi csárda között közlekedik.
A Fiumei úti és a főváros környéki temetőkbe így lehet a legkönnyebben eljutni
|Fiumei úti sírkert
|a 23-as és a 24-es villamos mellett Kőbánya felől a 28-as, a 28A és a 37-es villamost ajánlják. November 1-jén és 2-án rendkívüli járatként a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között 28E jelzéssel expresszvillamos közlekedik majd
|Cinkotai temető
|november 1-jén és 2-án sűrűbben közlekedő 92-es és a 92A autóbuszokkal közelíthető meg
|Budafoki temető
|az 58-as és a 158-as, a 250-es és a 250B buszjárattal, valamint november 1-jén és 2-án a Savoya Parktól induló 158B autóbusszal közelíthető meg
|Budakeszi temető
|a 188-as, a 188E és a 222-es autóbusszal, illetve rövid sétával a 22-es és a 22A autóbusszal, valamint a Telki felé közlekedő elővárosi járatokkal közelíthető meg
|Nagytétényi temető
|a november 1-jén sűrűbben közlekedő 33-as autóbuszokat, továbbá a 13-as, a 113-as, a 113A és a 133E buszok igénybevételét javasolja a BKK
|Kozma utcai izraelita temető
|az Izraelita temető megközelítésére a BKK a Blaha Lujza tér felől a 28-as villamost, Kőbánya-Kispest metróállomástól pedig a 68-as és a 268-as autóbuszt ajánlják
