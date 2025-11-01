Mindenszentekkor és halottak napján a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében a BKK idén is járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat is indít. Íme azok listája, amikkel a legkönnyebben eljuthatunk szeretteink sírjához!

Szombaton Mindenszentek, vasárnap halottak napja lesz, emiatt sokan látogatnak majd ki valamelyik temetőbe. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Ez lesz a közlekedési rend a fővárosban az ünnepek alatt

November 1-jén az ünnepnapi, illetve vasárnapi menetrendek szerint közlekednek a BKK járatai. Október 30-tól november 2-ig a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a BKK a temetőkbe igyekvőket. November 1-jén és 2-án expresszvillamost is indítanak 28E jelzéssel a Keleti pályaudvar és az Új köztemető között. A 28E járat csak a fontosabb megállóhelyeken áll meg. Emellett megváltozik az Új köztemető környékén a forgalmi rend: november 1-jén és 2-án egyirányúsítják a Sírkert utat a Kozma utca irányába. Ebben az időszakban a 95-ös, és a 195-ös autóbuszok módosított útvonalon közlekednek - olvasható a közlekedési központ weboldalán.

Ezekkel a járatokkal juthatunk el a legkönnyebben a temetőkbe