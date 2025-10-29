Halottak napja: mivel tisztítható házilag a sírkő? Mutatjuk!

Sok cég foglalkozik sírkő tisztítással és egy bizonyos idő után valóban csak szakember bevonásával érhető el szemmel is jól látható eredmény, de egy rendszeresen karbantartott sírhelyet bárki meg tud tisztítani saját maga is. Mutatjuk mi kell ehhez!

Házilag is szépen meg lehet tisztítható a sírkő, csak megfelelő eszköz kell hozzá. Fotó: Thomas Andreas Parpoulas / Freepik - illusztráció

Milyen szennyeződésektől kell megszabadítani a sírköveket?

A sírokat általában csiszolt és polírozott kövekből, például márványból, olcsóbb gránitból, valamilyen műkőből készítik. A legkevesebb gond a márvánnyal van, mivel ez a legtömörebb anyag- és a legdrágább is. A többi kőzettípus azonban beszívja a nedvességet így megkötve a port és ideális táptalajt biztosítva az algának, mohának, penésznek. A sírköveket próbára teszi még az eső magas sav tartalma és a magas hőingadozás is, amitől salétrom boríthatja be őket. Szerencsére ezektől a szennyeződésektől akár házi módszerekkel is megszabadulhatunk.

Mivel tisztíthatók házilag a sírkövek? Mit vigyünk magunkkal a temetőbe?

Az egyszerűbb szennyeződések, mint a madárpiszok, por, sár egy ronggyal, mosogatószeres vízzel, drótkefével vagy gyökérkefével könnyen lejönnek a sírról. Használhatunk a takarításhoz ezeken kívül ecetet, szódabikarbónát vagy mosószert is, de csak külön-külön, egyszerre sosem! Az olyan szennyeződésekhez, ami így nem jön le, speciálisan erre a célra gyártott vegyszereket érdemes használni, amik úgy működnek, hogy vízzel hígítva pár perc alatt kioldják a pórusokból a szennyeződéseket, amit kis sikálás és néhány öblítés után le tudunk törölni a felületről. Egy flakon ilyen sírkő tisztítószer 2-3000 forintért már beszerezhető.

Mire érdemes figyelni sírkő takarítás közben?

Márvány és mészkő sírkövek esetében arra érdemes figyelni, hogy ne használjunk savas bázisú tisztítószert, mivel a sav a sírkövekben lévő kalcitot oldja. Vásároljunk inkább alkohol tartalmú tisztító anyagot. Gránit sírköveknél bármilyen anyaggal próbálkozhatunk, mivel ennél az anyagnál csak a gyémánt keményebb, így nem árt neki szinte semmi. Műkövek estében használhatunk savtartalmú vegyszert és salétrom-lemosót is, de csak az észszerűség határain belül. Sósavat pedig semmiképp ne használjunk a pórusok közé szorult szennyeződés eltávolításához!