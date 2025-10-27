„Éjjel, amikor senki nem látja, akkor zokogok” – Próbál erős maradni az eltűnt László nővére
Szívszorító szavakkal üzent lapunkon keresztül Pálfi-Lukóczki Edina az öccsének. Az eltűnt Lukóczki Lászlóért óriási megmozdulás kezdődött, hogy épségben megtalálják. Az apukának épp egy hete Szombathelyről veszett nyoma. Több mentőcsapat, kutyás keresőegységek és civilek is kutatják őt.
Borzalmas időszakot él meg Pálfi-Lukóczki Edina és családja. Nincs olyan pillanat, hogy ne gondolnának az eltűnt öccsére, Lukóczki Lászlóra. A 31 éves férfit épp egy hete, október 20-a este óta nem találják a szerettei. Az apa rejtélyes eltűnése miatt egy ország mozdult meg, hiszen minden perc számít. A férfi nehéz időszakot él meg, és az eltűnése előtti napokban kissé zavartan viselkedett.
Eltűnt a baleset után
Az összes szép gyermekkori emléket is elhessegeti Edina, amit Lászlóval töltött, csakhogy erős tudjon maradni és minden erejét az ő felkutatására fordítsa. László október 20-án este a szombathelyi Puskás Tivadar utcában balesetet okozott az autójával, utoljára a helyszínre kiérkező rendőrség látta őt. A jogosítványát elvették, majd elengedték – azóta a férfit mintha a föld nyelte volna el: szerettei egyelőre hiába keresik őt, a telefonja ki van kapcsolva.
Az egygyermekes apa eltűnése előtt értetlenül áll mindenki, hiszen sosem volt haragosa és még sosem csinált ilyet, ám tény, hogy nehéz időszakon van túl.
A jelenlegi párja, és a többi rokon is mesélte, hogy az utóbbi pár napban olyan levertnek, furcsának, kissé zavartnak tűnt. Lelki problémái lehettek
– árulta el László testvére korábban a Borsnak.
Minden követ megmozgatnak
László eltűnése miatt rengetegen mozdultak meg az országban. Október 25–26-án hétvégén nagyszabású keresőakció indult, amihez több tucatnyian csatlakoztak. Szombathely és környékének a legtöbb szegletét átfésülték:
- civilek gyalog, autóval, a veol.hu pedig még drónnal is beszállt a kutatásba;
- a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány;
- a Zala Különleges Mentők Egyesület, sőt még a Szombathelyi Polgárőrség is
részt vesznek a keresőakcióban.
Több mint 100 ember és 3 keresőkutya is segédkezett a felkutatásban, ám egyelőre hiába: az eltűnt Lászlót még mindig nem találják. A család a többi keresővel forródróton van, külön Facebook-csoportot hoztak létre, hogy megtalálják az apát.
„Voltak nagyon kedves, lelkes és hatékony segítőink a hétvégén, akik nagyon sok Szombathely környéki falut és területet bejártak. Erdők, elhagyatott házak, hidak alatt, temetők környékén is keresték Lacit. Nagyon hálás vagyok minden szervezetnek és önkéntesnek, akik csatlakoznak ehhez a kereséshez. Felfoghatatlan számomra, hogy ennyi ember megmozdult” – hálálkodott Edina.
A testvér minden percben a kisöccsére gondol, és bár erősnek mutatja magát, a szíve szakad meg.
Éjjel, amikor senki nem látja, akkor zokogok. A Lacival közös emlékeket próbálom elnyomni, mert ha azokra fókuszálok, akkor elgyengülök. A testvérem a lehető legközelebb áll hozzám. Én nevelgettem, terelgettem és ezekre megpróbálok most nem gondolni. Meglátjuk, hogy ezt meddig bírom. Az emlékeket elnyomom. Nem gyengülhetek el, erősnek kell maradjak
– mondta Edina a Metropolnak.
Érhetően csak egy cél lebeg a szeme előtt: Lászlót megtalálni, amiért mindent el is követ. Aktívan részt vesz a keresőakcióban. „Jelen vagyok, amennyit tudok. Vasárnap végig kint voltam a terepen. Adminisztráltam a társadminisztrátorokkal, de a legkisebb öcsém is folyton kint van. A többi rokon pedig háttérmunkával segít, és a közeli barátaink is egyfolytában keresik Lacit. Eltervezem nagyjából, hogy mi legyen, de engem is most már segítenek hozzá értő önkéntesek” – mutatott rá elszántan a testvér.
A keresés továbbra is teljes gőzzel folyik, a mai nap, október 27-én, hétfőn is útra kelnek. Edina testvére megtalálása miatt létrehozott Facebook-oldalon írt ki ehhez egy újabb felhívást.
„Most elsősorban a környező falvak területeit, valamint erdősebb, eldugottabb részeket járunk be — olyan helyeket, ahova Lacinak személyes kötődése lehetett” – fogalmazott, úgy folytatva: kedden Pornóapáti és az ottani erdős részeket fésülik át.
A remény lángja ég benne, tudja, hogy előkerül a testvére. A Metropolon keresztül üzent az ő szeretett Lászlójának.
Laci! Semmi baj nincsen, hidd el, hogy a lehető legjobban történtek a dolgok. Minden rendben van. Mi segítünk, támogatunk. Eddig is nagyon melletted álltunk, de most még jobban. Nézd meg, szeretnek az emberek! Egy jó, fontos ember vagy. Várunk haza!
– zárta szavait Edina aggódó szavakkal.
A szombathelyi férfi eltűnésekor fekete melegítőnadrágot, -felsőt és szintén fekete cipőt viselt. Lukóczki Lászlót a rendőrség nagy erőkkel keresi, a megtalálására kiadott rendőrségi körözést a férfi fotójával ITT tudod megtekinteni.
László családja arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt rokonuk hollétéről, értesítse őket az EBBEN a POSZTBAN található telefonszámon vagy hívják a Vasvári Rendőrkapitányságot a +36(94)370-119-es telefonszámon.
