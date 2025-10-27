„Éjjel, amikor senki nem látja, akkor zokogok” – Próbál erős maradni az eltűnt László nővére

Borzalmas időszakot él meg Pálfi-Lukóczki Edina és családja. Nincs olyan pillanat, hogy ne gondolnának az eltűnt öccsére, Lukóczki Lászlóra. A 31 éves férfit épp egy hete, október 20-a este óta nem találják a szerettei. Az apa rejtélyes eltűnése miatt egy ország mozdult meg, hiszen minden perc számít. A férfi nehéz időszakot él meg, és az eltűnése előtti napokban kissé zavartan viselkedett.

Az eltűnt László megtalálására rengetegen indultak útnak (Fotó: veol.hu)

Eltűnt a baleset után

Az összes szép gyermekkori emléket is elhessegeti Edina, amit Lászlóval töltött, csakhogy erős tudjon maradni és minden erejét az ő felkutatására fordítsa. László október 20-án este a szombathelyi Puskás Tivadar utcában balesetet okozott az autójával, utoljára a helyszínre kiérkező rendőrség látta őt. A jogosítványát elvették, majd elengedték – azóta a férfit mintha a föld nyelte volna el: szerettei egyelőre hiába keresik őt, a telefonja ki van kapcsolva.

Az egygyermekes apa eltűnése előtt értetlenül áll mindenki, hiszen sosem volt haragosa és még sosem csinált ilyet, ám tény, hogy nehéz időszakon van túl.

A jelenlegi párja, és a többi rokon is mesélte, hogy az utóbbi pár napban olyan levertnek, furcsának, kissé zavartnak tűnt. Lelki problémái lehettek

– árulta el László testvére korábban a Borsnak.

Minden követ megmozgatnak

László eltűnése miatt rengetegen mozdultak meg az országban. Október 25–26-án hétvégén nagyszabású keresőakció indult, amihez több tucatnyian csatlakoztak. Szombathely és környékének a legtöbb szegletét átfésülték:

civilek gyalog, autóval, a veol.hu pedig még drónnal is beszállt a kutatásba;

a Kulcsár Kutató - Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány;

a Zala Különleges Mentők Egyesület, sőt még a Szombathelyi Polgárőrség is

részt vesznek a keresőakcióban.

Több mint 100 ember és 3 keresőkutya is segédkezett a felkutatásban, ám egyelőre hiába: az eltűnt Lászlót még mindig nem találják. A család a többi keresővel forródróton van, külön Facebook-csoportot hoztak létre, hogy megtalálják az apát.

„Voltak nagyon kedves, lelkes és hatékony segítőink a hétvégén, akik nagyon sok Szombathely környéki falut és területet bejártak. Erdők, elhagyatott házak, hidak alatt, temetők környékén is keresték Lacit. Nagyon hálás vagyok minden szervezetnek és önkéntesnek, akik csatlakoznak ehhez a kereséshez. Felfoghatatlan számomra, hogy ennyi ember megmozdult” – hálálkodott Edina.