Hihetetlen: Elköltöztek a 12 éves fiú szülei, míg iskolában volt – nem szóltak neki

Egy texasi anyukát azzal vádolnak, hogy kipakolta egész lakását, amíg a gyermeke iskolában volt, majd elköltözött anélkül, hogy szólt volna neki. Erica Reneé Sanderst gyermek veszélyeztetéssel vádolják, miután elköltözött Copperas Cove-i lakásából, ahol ezelőtt ő és 12 éves fia laktak. Költözésével csak az volt a baj, hogy fiának erről nem szólt, hanem egyszerűen magára hagyta.

Elköltöztek és otthagyták a fiatalkorú fiút/ Fotó: unsplash.com (illusztráció)

Elköltöztek, magára hagyva a fiatal gyermeket

A panasz szerint a diák igazgatója értesítette a Copperas Cove-i Rendőrkapitányságot, pénteken 17 óra 18 perckor nagyjából, miután a 12 éves gyermek leszállt az iskolabuszról és észrevette, hogy szülei elvitték az összes bútort és nyomuk veszett.

A helyszínre érkező rendőr beszámolója szerint a bútorok és egyéb háztartási cikkek, amik reggel még a lakásban voltak, délutánra mind eltűntek. A fiatal fiú megerősítette, hogy indulása előtt a lakás nem volt ilyen üres és kopár, hanem berendezett volt és szülei otthon voltak.

Erica és párja Keven Dwyane Adams egy szomszéd szerint annyira összeveszett a 12 éves fiúval, hogy kirúgták otthonról. Ezt az információt egy rendőr is megerősítette.

A gyermek elmondta a rendőröknek, hogy a páros elmondta neki, hogy elköltöznek, de nem árulták el, hogy mikor. Keven Adams később azt nyilatkozta, hogy a nő nem hagyta el fiát, de hozzá költözött és nem szívesen látják a fiút náluk.

Erica szerint testvérének kellett volna elhoznia a fiút az iskolából, de nem volt hajlandó bármiféle elérhetőséget szolgáltatni róla a hatóságoknak. Később fel tudták venni a kapcsolatot a testvér barátnőjével, aki azt állította, hogy nem tudtak semmiféle ígéretről, hogy elviszik a fiút az iskolából - írja a People.

A rendőrök a fiút a kapitányságra vitték, majd átadták a Gyermekvédelmi Szolgálatnak.

Végezetül Erica-t és Keven Adams-et is letartóztatták, az ügyet pedig továbbították az ügyészségnek felülvizsgálatra. Erica Sanderst azóta azzal vádolják, hogy szándékosan elhagyott egy 15 év alatti gyermeket, anélkül, hogy vissza akart volna térni hozzá, amely harmadfokú bűncselekménynek számít Texasban.