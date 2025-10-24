Napok óta nem lehet tudni, hol van a 31 éves Lukóczki László – a szombathelyi férfit mindenki nagy erőkkel keresi

Aggódva keresik a családtagjai és a barátai a 31 éves Lukóczki Lászlót. Az eltűnt férfinak még október 20-án, hétfő este veszett nyoma Szombathelyen, ahol a Puskás Tivadar utcában látták utoljára. Azóta nem adott életjelet magáról, a telefonja ki van kapcsolva, és nincs biztos információ a hollétéről.

A rendőrség és a család is nagy erőkkel keresi az eltűnt Lászlót. (Fotó: Eltűnt Személyek Keresése Facebook-oldal)

„Írt a párjának egy búcsúüzenetet, aztán kikapcsolta a telefonját”

A testvére, Pálfi–Lukóczki Edina elmondta a Metropolnak, hogy László hétfő este 23 óra körül ittasan okozott koccanásos balesetet a Puskás Tivadar utcában. A rendőrök intézkedtek vele szemben, és elvették a jogosítványát. A férfi ezek után utoljára a párjával, Dórival beszélt telefonon, akinek sírva mondta, hogy elvesztette a jogosítványát, és kétségbe van esve. Ezt követően ismeretlen helyre távozott, és azóta nem tért haza.

A családtagok elmondása szerint a keresés László után szinte azonnal megindult, a rendőrség sem várta meg a 24 órát. A hatóságok mellett jelenleg a családtagjai, sőt, vadászok is részt vesznek a férfi felkutatásában.

Jelenleg már egy pár álmatlan éjszakán túl vagyunk. Eddig is folyamatosan kaptuk a bejelentéseket, a hívásokat, de sajnos egyik sem vezetett eredményre

– fogalmazott Edina. A család reméli, hogy ígéretes lesz egy közeljövőben történő környékbeli keresés, mert László gyalog szinte bárhova elindulhatott.

Látszik, hogy a családja minden követ megmozgat a férfi megtalálásának érdekében.

Lukóczki László megtalálásának érdekében egy eseményt is szerveztek a Facebookon. Ezáltal a rendőrök mellett nemsokára önkéntesek és mentőcsapatok is fognak kutatni László után. Az ígéretek szerint több gárda fogja átfésülni a területet, és László családtagjai is a helyszínen lesznek.

Kis csapatokban, több helyszínen próbálunk keresni. Az erdős területeket, a Parkerdőt, sőt Egyházasrádóc környékét is átvizsgáltuk már

– mondta Edina. A keresést most hétvégén, október 25–26-án tartják, Szombathelyen és környékén. Mindezt önkéntesek részvételével. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy aki tud, csatlakozzon – akár néhány órára is.