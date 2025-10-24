Napok óta nem lehet tudni, hol van a 31 éves Lukóczki László – a szombathelyi férfit mindenki nagy erőkkel keresi
Rejtélyes körülmények között tűnt el a 31 éves Lukóczki László, akit még hétfő este láttak utoljára Szombathelyen. Azóta a telefonja elérhetetlen, és senki sem tudja, mi történhetett vele. A családja is kétségbeesetten várja, hogy életjelet adjon magáról.
Aggódva keresik a családtagjai és a barátai a 31 éves Lukóczki Lászlót. Az eltűnt férfinak még október 20-án, hétfő este veszett nyoma Szombathelyen, ahol a Puskás Tivadar utcában látták utoljára. Azóta nem adott életjelet magáról, a telefonja ki van kapcsolva, és nincs biztos információ a hollétéről.
„Írt a párjának egy búcsúüzenetet, aztán kikapcsolta a telefonját”
A testvére, Pálfi–Lukóczki Edina elmondta a Metropolnak, hogy László hétfő este 23 óra körül ittasan okozott koccanásos balesetet a Puskás Tivadar utcában. A rendőrök intézkedtek vele szemben, és elvették a jogosítványát. A férfi ezek után utoljára a párjával, Dórival beszélt telefonon, akinek sírva mondta, hogy elvesztette a jogosítványát, és kétségbe van esve. Ezt követően ismeretlen helyre távozott, és azóta nem tért haza.
A családtagok elmondása szerint a keresés László után szinte azonnal megindult, a rendőrség sem várta meg a 24 órát. A hatóságok mellett jelenleg a családtagjai, sőt, vadászok is részt vesznek a férfi felkutatásában.
Jelenleg már egy pár álmatlan éjszakán túl vagyunk. Eddig is folyamatosan kaptuk a bejelentéseket, a hívásokat, de sajnos egyik sem vezetett eredményre
– fogalmazott Edina. A család reméli, hogy ígéretes lesz egy közeljövőben történő környékbeli keresés, mert László gyalog szinte bárhova elindulhatott.
Látszik, hogy a családja minden követ megmozgat a férfi megtalálásának érdekében.
Lukóczki László megtalálásának érdekében egy eseményt is szerveztek a Facebookon. Ezáltal a rendőrök mellett nemsokára önkéntesek és mentőcsapatok is fognak kutatni László után. Az ígéretek szerint több gárda fogja átfésülni a területet, és László családtagjai is a helyszínen lesznek.
Kis csapatokban, több helyszínen próbálunk keresni. Az erdős területeket, a Parkerdőt, sőt Egyházasrádóc környékét is átvizsgáltuk már
– mondta Edina. A keresést most hétvégén, október 25–26-án tartják, Szombathelyen és környékén. Mindezt önkéntesek részvételével. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy aki tud, csatlakozzon – akár néhány órára is.
Ezt lehet tudni az eltűnt férfiról
Lukóczki László 166–170 cm magas, vékony testalkatú, rövid hajú férfi, és körszakállt visel. Eltűnésekor fekete DRK márkájú melegítőnadrágot, felsőt és cipőt viselt, bal csuklóján egy sötét, gyöngyökből álló karkötő volt.
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, hívja a 112-es segélyhívót, vagy jelezze a Vasvári Rendőrkapitányságon a +36 (94) 370-119-es telefonszámon.
