Merre lehet? Augusztus semmi hír az eltűnt kislányról

Nagy erőkkel keresnek egy eltűnt kamasz lányt. J. Nóra eltűnése ügyében a Debreceni Rendőrkapitányság folytat körözési eljártást. A 16 éves lányról, illetve a jelenlegi tartózkodási helyéről már augusztus óta nincs információ, a felkutatására tett rendőri intézkedések sem vezettek eddig eredményre.

Augusztus óta nincs hír az eltűnt, 16 éves lányról / Fotó: Gé / Illusztráció

Nagy erőkkel keresik az eltűnt kamasz lányt

A személyleírás szerint Nóra körülbelül 165 centiméter magas, fekete hajú: az eltűnésekor fehér pólót viselt.

A rendőrség kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

Az eltűnt lány fényképét IDE kattintva lehet megtekinteni!