Eltűnt egy 8 éves kisfiú és egy 13 éves kislány

A Csornai Rendőrkapitányság 2025. augusztus 27-én történt bejelentés alapján keresi a 8 éves Armandót és a 13 éves Amanda Krisztinát. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermekeket 2025. augusztus elején a gyámjuk egy Enesén élő ismerőséhez vitte, azonban ők onnét együtt ismeretlen helyre távoztak, azóta sem oda, sem a gyám szili otthonába nem érkeztek vissza, életjelet nem adnak magukról.

Ha láttad a két eltűnt gyermeket, azonnal hívd a 112-t! (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

A 13 éves kislány kb. 170 cm magas, kissé kövérkés testalkatú, barna, vállig érő hajú, barna szemű. Legutolsó ismert ruházata: rövid fekete nadrág, fehér póló, rózsaszín papucs.

A 8 éves kisfiú kb. 150 cm magas, vékony testalkatú, szőkésbarna, rövid, oldalt felnyírt hajú, barna szemű. Előfordult már azonban, hogy kopaszra vágatta a haját. Legutolsó ismert ruházata: kis fehér ing, rövid fekete nadrág, fehér Nike sportcipő.

A két eltűnt gyermek fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.