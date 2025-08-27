Eltűnt egy 8 éves kisfiú és egy 13 éves kislány

A gyerekeket már a rendőrség is keresi.
A Csornai Rendőrkapitányság 2025. augusztus 27-én történt bejelentés alapján keresi a 8 éves Armandót és a 13 éves Amanda Krisztinát. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermekeket 2025. augusztus elején a gyámjuk egy Enesén élő ismerőséhez vitte, azonban ők onnét együtt ismeretlen helyre távoztak, azóta sem oda, sem a gyám szili otthonába nem érkeztek vissza, életjelet nem adnak magukról.
A 13 éves kislány kb. 170 cm magas, kissé kövérkés testalkatú, barna, vállig érő hajú, barna szemű. Legutolsó ismert ruházata: rövid fekete nadrág, fehér póló, rózsaszín papucs.
A 8 éves kisfiú kb. 150 cm magas, vékony testalkatú, szőkésbarna, rövid, oldalt felnyírt hajú, barna szemű. Előfordult már azonban, hogy kopaszra vágatta a haját. Legutolsó ismert ruházata: kis fehér ing, rövid fekete nadrág, fehér Nike sportcipő.
A két eltűnt gyermek fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.
A Csornai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható személyek tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehetnek továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
