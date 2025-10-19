Kiderült, hol láthatták utoljára a Pilisben eltűnt tanárt
A rendőrség a lakosság segítségét kéri. A Pilisben, október 3-án eltűnt Miklovicz Andrásról tovább sincs hír.
Újabb információk érkeztek a Pilisben eltűnt Miklovicz Andrásról, aki október 3-án tűnt el, és azóta sem találták meg. A 55 éves matektanár Budapestről indult el feltehetően a Pilis vagy a Visegrádi-hegység felé, de azóta nem tért haza. A kereséshez tucatszámra csatlakoztak önkéntesek, ám eredmény még nem született. A család elmondása szerint nagyon megviseli őket András eltűnése, és ez nem az első alkalom, hogy a férfit eltűntként keresik – írta meg a Bors.
A legfrissebb adatok szerint Miklovicz Andrást Piliscsaba környékén, valószínűleg a Kopár Csárda megállónál látták utoljára.
A Volánbusszal történt egyeztetés alapján kiderült, hogy az eltűnt személy Piliscsaba környékén, feltehetően a Kopár Csárda megállónál szállt le a buszról. Kérünk mindenkit, aki a környéken jár, túrázik, gombászik, lovagol vagy kerékpározik, hogy legyen különösen figyelmes. A sziklás területek alját, hasadékokat és sűrűbb részeket érdemes átnézni, hátha felfigyel valaki valamire, ami segíthet a keresésben vagy a megtalálásban
– közölték.
Az eltűnt férfi korábban kárt tett magában
András korábban is eltűnt a Pilisben, augusztus elején. A Bors információi szerint akkor a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat kereste, miután a férfi öngyilkossági szándékkal kárt tett magában a Pilis-tető alatti rét bokros területén. Egy biciklis talált rá, azonnal segítséget hívott, és mentőhelikopter szállította kórházba.
Utolsó ismert ruházata
- szürke sportcipőből,
- fekete nadrágból,
- kék pólóból,
- zöld melegítőfelsőből,
- zöld steppelt pufimellényből
- és baseball sapkából állt,
bal kezén fehér kötés volt a korábbi sérülés miatt.
A korábbi, hasonló eset tragikus következményekkel járt a Pilisben, amikor szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett. A fiatal lány a budapesti albérletéből indult el egyedül túrázni, és sosem tért haza. Több mint 500 önkéntes kereste Pilisszentlászlón, mígnem egy kutyás eltűntkereső megtalálta a holttestét. Információink szerint a teste mellett egy flakont találtak, amiben fagyálló lehetett.
A rendőrség kéri, hogy bárki, aki információval tud szolgálni a férfi hollétéről, azonnal hívja a rendőrséget.
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot.
