Kiderült, hol láthatták utoljára a Pilisben eltűnt tanárt

Újabb információk érkeztek a Pilisben eltűnt Miklovicz Andrásról, aki október 3-án tűnt el, és azóta sem találták meg. A 55 éves matektanár Budapestről indult el feltehetően a Pilis vagy a Visegrádi-hegység felé, de azóta nem tért haza. A kereséshez tucatszámra csatlakoztak önkéntesek, ám eredmény még nem született. A család elmondása szerint nagyon megviseli őket András eltűnése, és ez nem az első alkalom, hogy a férfit eltűntként keresik – írta meg a Bors.

A Pilisben, október 3-án eltűnt Miklovicz Andrásról tovább sincs hír. Fotó: olvasói

A legfrissebb adatok szerint Miklovicz Andrást Piliscsaba környékén, valószínűleg a Kopár Csárda megállónál látták utoljára.

A Volánbusszal történt egyeztetés alapján kiderült, hogy az eltűnt személy Piliscsaba környékén, feltehetően a Kopár Csárda megállónál szállt le a buszról. Kérünk mindenkit, aki a környéken jár, túrázik, gombászik, lovagol vagy kerékpározik, hogy legyen különösen figyelmes. A sziklás területek alját, hasadékokat és sűrűbb részeket érdemes átnézni, hátha felfigyel valaki valamire, ami segíthet a keresésben vagy a megtalálásban

– közölték.

Az eltűnt férfi korábban kárt tett magában

András korábban is eltűnt a Pilisben, augusztus elején. A Bors információi szerint akkor a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat kereste, miután a férfi öngyilkossági szándékkal kárt tett magában a Pilis-tető alatti rét bokros területén. Egy biciklis talált rá, azonnal segítséget hívott, és mentőhelikopter szállította kórházba.

Utolsó ismert ruházata

szürke sportcipőből,

fekete nadrágból,

kék pólóból,

zöld melegítőfelsőből,

zöld steppelt pufimellényből

és baseball sapkából állt,

bal kezén fehér kötés volt a korábbi sérülés miatt.

A korábbi, hasonló eset tragikus következményekkel járt a Pilisben, amikor szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett. A fiatal lány a budapesti albérletéből indult el egyedül túrázni, és sosem tért haza. Több mint 500 önkéntes kereste Pilisszentlászlón, mígnem egy kutyás eltűntkereső megtalálta a holttestét. Információink szerint a teste mellett egy flakont találtak, amiben fagyálló lehetett.

A rendőrség kéri, hogy bárki, aki információval tud szolgálni a férfi hollétéről, azonnal hívja a rendőrséget.