"A testvéremet láttam egy fekete lyukban, azt kiáltotta: Kati, kérlek segíts!" - egy éve tűnt el az 55 éves férfi
Józsi egy nagy családba született Erdélyben. Négy testvérével szoros kapcsolatot ápoltak egymással, a régi szép idők azonban már megfakultak. Egyikőjük fiatalon meghalt, szüleik sem élnek már, az egyetlen fiúnak, Józsinak pedig 2024. októberében nyoma veszett. Az eltűnt férfit mintha a föld nyelte volna, utoljára egy nő azt látta, ahogy a saját mankójával bántalmazzák.
Egy éve már, hogy az 55 éves Józsinak nyoma veszett. A férfi úgy szívódott fel a balatonfüredi szállásáról, mintha a föld nyelte volna el. Az eltűnt férfi testvére, Kati azóta minden egyes nap abban reménykedik, hogy megcsörren a telefonja és Józsi szól bele. Hiába. A férfi 2024. október 15-e óta semmi életjelet nem ad magáról. A bizonytalanság idegőrlő, testvére pedig úgy érzi összeroppan a tehetetlenségtől. Pedig valakinek látnia kellett valamit. Valakinek tudnia kell valamit. Egy ember nem tud csak úgy nyom nélkül felszívódni.
A férfi Magyarországra Kovácsik Iosif néven érkezett a jobb élet reményében. A balatoni álláshirdetésre az interneten keresztül bukkantak rá, majd miután Józsi megkapta az építőipari állást, Tihanyban, illetve Veszprémben kezdett dolgozni kőművesként.
Az eltűnt férfi utoljára Balatonfüreden lakott
Tavaly áprilisban Józsi átköltözött Balatonfüredre, ott bérelt magának egy szobát egy kétgyermekes család házában két másik társával együtt. Testvére 2024. október 4-én beszélt vele utoljára telefonon, 14-én még írtak egymásnak, onnantól kezdve pedig semmi.
Akkor kezdtem aggódni, amikor Józsi már az üzenetekre sem válaszolt. Ez egyáltalán nem volt jellemző rá, nagyon szoros volt a kapcsolatunk, mindent megosztottunk egymással. Ha vett egy új pulcsit, akkor felhívott és a kamerába mutatta, hogy “nézd nővérkém, mit vettem!”. Együtt ötleteltünk, hogy mit főzzön másnap, de még arról is beszámolt, hogy mit vett aznap a kisboltban
— emlékezett vissza a nővér a valaha lévő szoros kapcsolatukra.
Kati elmesélte lapunknak, hogy Józsival gyerekkoruk óta nagyon szoros kapcsolat fűzte őket egymáshoz. Édesapjuk egy munkahelyi baleset következtében tragikus hirtelenséggel elhunyt, Józsi ekkor még csak 12 éves volt, innentől kezdve pedig lényegében Kati nevelte fel.
“Kati, kérlek segíts!” - nyugtalanító álom az eltűnés napján
Katinak tavaly október 15-én volt egy álma, ami azóta sem hagyja nyugodni.
A testvéremet láttam egy fekete lyukban, valami nagyon mély feketeség vette körül és miközben rám nézett, azt kiáltotta: Kati, kérlek segíts!
— idézte fel az álmát a nővér.
Teltek múltak a napok, Józsi pedig továbbra sem jelentkezett. Kati végül úgy döntött kér pár nap szabadságot a munkahelyén és Németországból Magyarországra utazik. Balatonfüreden találkoztak Józsi fiával, a fiatalabb Józseffel és megpróbáltak utána járni, hogy lehet az 55 éves férfi. Ekkor derült ki számukra, hogy október 15-én, amikor Kati az álmot látta, valaki szemtanúja volt egy aggasztó jelenetnek a balatonfüredi vasútállomáson. Egy nő látta, hogy egy férfit a saját mankójával bántalmaznak, ütik, verik, de nem mert közbeavatkozni, megijedt és elszaladt. A szemtanú szerint a férfi Józsi volt.
Stimmel a mankó, Józsinak pár hónappal korábban eltört a lába
A nyár folyamán Józsit munkahelyi baleset érte, az építkezésen megsérült és eltört a sarokcsontja. A lábát begipszelték, illetve kapott egy mankót is, hogy azzal járjon. Az eltűnése idején is még azzal járt. Vagyis a szemtanú beszámolója ráillik Józsira. De ki vagy kik bántalmazhatták a férfit? És miért?
Kati értetlenül áll a történtek előtt, ugyanis testvérét szerinte mindenki szerette. Józsi ugyanis józan életű, rendszerető, pedáns ember volt. Minden nap főzött a munkatársainak is, ha valamit vett, abból nekik is adott, ha Erdélyben járt, onnan mindig vitt nekik ajándékokat. Soha nem fogyasztott alkoholt, a munkájában pontos volt és precíz. Ki akarhatta akkor bántani?
“Én még hiszek abban, hogy él. Hinnem kell benne”
Kati azt mondta lapunknak, hogy legbelül úgy érzi testvére életben van. Hinnie kell ebben, különben úgy érzi beleőrül a bizonytalanságba. Sőt, mindenhol őt keresi. Ahogy sétál az utcán, megnéz minden férfi arcot, hátha egyszer Józsi halad el mellette.
Az elmúlt egy év során voltak bizalomkeltő és nyugtalanító hírek is. Volt, hogy valaki azt írta, Budapesten látta a férfit, másnap viszont jött a hír, hogy találtak egy ismeretlen holttestet, ami biztos a testvéréé. Végül egyik sem Józsi volt.
A testvérem egy nagyon tiszta szívű ember. Persze senki nem születik angyalnak, de a családjának mindenki aranyat ér. Szörnyű az a tehetetlenség érzés, hogy nem tudok segíteni rajta, pedig még az álmomban is kérte... ha valaki bántotta is, vagy tudja, hogy ki bántotta, kérem jelezze. Szeretnénk végre megnyugvásra lelni
— fakadt ki Kati könnyek között a Metropolnak.
- Józsit a rendőrség eltűntként körözi. A hatóság is arra kéri az embereket, hogy bárki bármit tud a férfi eltűnéséről, azt akár a névtelensége megőrzése mellett is jelentheti a 112-es segélyhívón. Józsi utolsó ismert ruházata sötétzöld dzseki, világos zöld pulóver, illetve kék farmer. 176-180 cm magas, közepes testalkatú, haja őszesbarna, szeme világos, illetve szemüveget visel.
