"A testvéremet láttam egy fekete lyukban, azt kiáltotta: Kati, kérlek segíts!" - egy éve tűnt el az 55 éves férfi

Egy éve már, hogy az 55 éves Józsinak nyoma veszett. A férfi úgy szívódott fel a balatonfüredi szállásáról, mintha a föld nyelte volna el. Az eltűnt férfi testvére, Kati azóta minden egyes nap abban reménykedik, hogy megcsörren a telefonja és Józsi szól bele. Hiába. A férfi 2024. október 15-e óta semmi életjelet nem ad magáról. A bizonytalanság idegőrlő, testvére pedig úgy érzi összeroppan a tehetetlenségtől. Pedig valakinek látnia kellett valamit. Valakinek tudnia kell valamit. Egy ember nem tud csak úgy nyom nélkül felszívódni.

Kovácsik Iosifet, az eltűnt férfit egy éve, 2024. október 15-e óta keresi a rendőrség.

Fotó: Metropol/Olvasói fotó

A férfi Magyarországra Kovácsik Iosif néven érkezett a jobb élet reményében. A balatoni álláshirdetésre az interneten keresztül bukkantak rá, majd miután Józsi megkapta az építőipari állást, Tihanyban, illetve Veszprémben kezdett dolgozni kőművesként.

Az eltűnt férfi utoljára Balatonfüreden lakott

Tavaly áprilisban Józsi átköltözött Balatonfüredre, ott bérelt magának egy szobát egy kétgyermekes család házában két másik társával együtt. Testvére 2024. október 4-én beszélt vele utoljára telefonon, 14-én még írtak egymásnak, onnantól kezdve pedig semmi.

Akkor kezdtem aggódni, amikor Józsi már az üzenetekre sem válaszolt. Ez egyáltalán nem volt jellemző rá, nagyon szoros volt a kapcsolatunk, mindent megosztottunk egymással. Ha vett egy új pulcsit, akkor felhívott és a kamerába mutatta, hogy “nézd nővérkém, mit vettem!”. Együtt ötleteltünk, hogy mit főzzön másnap, de még arról is beszámolt, hogy mit vett aznap a kisboltban

— emlékezett vissza a nővér a valaha lévő szoros kapcsolatukra.

Kati elmesélte lapunknak, hogy Józsival gyerekkoruk óta nagyon szoros kapcsolat fűzte őket egymáshoz. Édesapjuk egy munkahelyi baleset következtében tragikus hirtelenséggel elhunyt, Józsi ekkor még csak 12 éves volt, innentől kezdve pedig lényegében Kati nevelte fel.

A képen a kis Józsi látható három nővérével együtt.

Fotó: Metropol/Olvasói fotó

“Kati, kérlek segíts!” - nyugtalanító álom az eltűnés napján

Katinak tavaly október 15-én volt egy álma, ami azóta sem hagyja nyugodni.

A testvéremet láttam egy fekete lyukban, valami nagyon mély feketeség vette körül és miközben rám nézett, azt kiáltotta: Kati, kérlek segíts!

— idézte fel az álmát a nővér.