Sokkoló fordulat Kaszás Nikolett ügyében: ezt találták a holtteste mellett

Erre senki sem számított. Kaszás Nikolett családja teljesen összetört.

Létrehozva: 2025.09.29. 15:38
Kaszás Nikolett öngyilkosság sokkoló

Váratlan fordulat érkezett Kaszás Nikolett eltűnésének és halálának ügyében. A rendőrség az idegenkezűséget egyelőre kizárta, és tovább vizsgálódnak a közigazgatási eljárás keretein belül. Ez azt jelentheti, hogy valójában saját kezével vethetett véget életének a fiatal lány.

Váratlan fordulat érkezett Kaszás Nikolett eltűnésének és halálának ügyében. Fotó: Rendőrség

Kaszás Nikolett eltűnésétől volt hangos a sajtó, mert a lány születésnapja után 4 nappal egyedül vágott neki egy túrának a Pilisben, amelyről már sosem érkezett vissza. Hetekig kereste a rendőrség, mert nem jelent meg munkahelyén, és gyanús üzenet is érkezett Nikolettől, de nem a telefonjáról, hanem egy asztali számítógépről. 

A nagyszabású kutatást szeptember 28-án szervezték meg Pilisszentlászlón. Végül megtalálták a lány holttestét, ahol a helyszíni önkéntesek döbbenetes dolgot találtak.

 

Kaszás Nikolett öngyilkos lehetett?

Kaszás Nikolett holtteste a túraútvonaltól 200 méterre, a bokrok között volt. A 27 éves lányra a Bors információi szerint a kutyás mentőcsapatok találtak rá. A Bors megszólaltatott több, a helyszínen önkénteskedőt, akik azt állítják, hogy rögtön a lány körül talált tárgyakról beszéltek az emberek.
"Én úgy tudom, hogy a „B” szektorban találták meg a lányt – kezdte egy névtelenséget kérő önkéntes. "A kutyások jelentkeztek rádión, hogy „találtunk valakit”. Ebben a pillanatban leállt a keresés és mindenki elindult vissza a helyszínre, a focipályára. 

A rendőrség a ruházata alapján azonosította Nikit, majd néhány információ hozzánk is kiszivárgott.

Az önkéntesek is a helyszínen tudták meg, hogy 

a lány valószínűleg nem túrázni indult, hanem öngyilkosságot akart elkövetni.

 A kutató szerint mindenkit sokkoltak a feltárt információk.

Az önkéntesek úgy tudják, hogy öngyilkosság történhetett Fotó: BORS/Nagy Laci

Úgy tudom, hogy fekvő pozícióban találtak rá

"Azt tudtuk meg a helyszínen, hogy a személyes tárgyai voltak mellette, köztük egy palack is. 

A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe. 

Ettől mindenki azonnal sokkot kapott, nem gondolták, hogy öngyilkos lehetett a lány, hiszen úgy volt, hogy túrázni szeretett volna" – zárta.

A lap további információi szerint Nikolett családja később teljesen összeomlott, amikor azonosítaniuk kellett a lány holttestét. A rendőrség egyelőre vizsgálja a holttestet, de annyit megállapítottak, hogy nem gyilkosság áldozata lett a fiatal nő. 

Van segítség!

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.

 

