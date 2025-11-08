Segíteni akartak rajta – mentősökre támadt egy nő Budapesten

Döbbenetes esetről számolt be hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Mentősökre támadt ugyanis egy ittas nő a fővárosban, miközben segíteni akartak rajta. A 30 éves nőhöz azután érkeztek ki, hogy eszméletlen állapotban találtak rá az utcán fekve, kisebb sérülésekkel a testén. A nő a kezelése és stabilizálása során magához térve elutasító hangnemben kezdte el bírálni és fenyegetni az életmentőket.

Mentősökre támadt az ittas nő, pedig csak segíteni akartak rajta (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Mentőápoló bajtársnőnk higgadtan kezelte a helyzetet, amitől a nő csak egyre agresszívebb lett, így a mentőegység rendőri segítséget kért a helyszínre. Mikor ezt az ittas beteg meghallotta, bajtársnőnknek esett és ököllel, nagy erővel homlokon ütötte. Bajtársaink azonnal jelezték a támadást a mentésirányítás felé, majd utasításukat követve, a protokolloknak megfelelően beszálltak a mentőautóba, hogy a rendőrök kiérkezéséig távozzanak a helyszínről. A nő azonban még ekkor is többször megpróbált ütéseket mérni bajtársainkra, majd mikor nem járt sikerrel, a mentőautót kezdte püfölni

– részletezte a mentőszolgálat az esetet a közösségi médiában megosztott bejegyzésében, hangsúlyozva, hogy a dühöngő nőt végül csak a rendőrök tudták megfékezni.

Bajtársaink végül rendőri kísérettel, stabil állapotban szállították kórházba a szitkozódó beteget, majd átadást követően a rendőrkapitányságon vallomást tettek az esetről.

– zárta beszámolóját az Országos Mentőszolgálat.