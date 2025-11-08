RETRO RÁDIÓ

Segíteni akartak rajta – mentősökre támadt egy nő Budapesten

Az eset a fővárosban történt, rendőrökre is szükség volt

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.11.08. 05:30
rendőr mentő támadás

Döbbenetes esetről számolt be hivatalos Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat. Mentősökre támadt ugyanis egy ittas nő a fővárosban, miközben segíteni akartak rajta. A 30 éves nőhöz azután érkeztek ki, hogy eszméletlen állapotban találtak rá az utcán fekve, kisebb sérülésekkel a testén. A nő a kezelése és stabilizálása során magához térve elutasító hangnemben kezdte el bírálni és fenyegetni az életmentőket.

Mentősökre támadt az ittas nő, pedig ők csak segíteni akartak rajta.
Mentősökre támadt az ittas nő, pedig csak segíteni akartak rajta (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Mentősökre támadt az ittas nő, pedig csak segíteni akartak rajta

Mentőápoló bajtársnőnk higgadtan kezelte a helyzetet, amitől a nő csak egyre agresszívebb lett, így a mentőegység rendőri segítséget kért a helyszínre. Mikor ezt az ittas beteg meghallotta, bajtársnőnknek esett és ököllel, nagy erővel homlokon ütötte. Bajtársaink azonnal jelezték a támadást a mentésirányítás felé, majd utasításukat követve, a protokolloknak megfelelően beszálltak a mentőautóba, hogy a rendőrök kiérkezéséig távozzanak a helyszínről. A nő azonban még ekkor is többször megpróbált ütéseket mérni bajtársainkra, majd mikor nem járt sikerrel, a mentőautót kezdte püfölni

– részletezte a mentőszolgálat az esetet a közösségi médiában megosztott bejegyzésében, hangsúlyozva, hogy a dühöngő nőt végül csak a rendőrök tudták megfékezni. 

Bajtársaink végül rendőri kísérettel, stabil állapotban szállították kórházba a szitkozódó beteget, majd átadást követően a rendőrkapitányságon vallomást tettek az esetről.

– zárta beszámolóját az Országos Mentőszolgálat. 

 

