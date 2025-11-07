Teljes döbbenet: párjával együtt tervelte ki, hogyan csapjon be egy gazdag férfit

Egy pár azt tervezi, hogy becsap egy gazdag férfit, hogy a nő hozzámehessen, majd miután a férfi kifizette a diákhiteleit, elváljon tőle - közölte a People. Már több jelentkező is akadt.

Már két gazdag férj jelölt is van, aki elvenné a nőt feleségül Fotó: Pexels

Egy névtelen beküldő a Slate magazin „Dear Prudence” rovatában árulta el, hogy egyik barátja a barátnőjével összeesküvést sző: olyan gazdag férfit keresnek, aki el tudja venni a nőt, majd a nő elhagyja, miután az áldozat törlesztette a tanulmányi hiteleit.

Gazdag férfiakat akar átverni a pár

A levélíró most azt kérdezi, hogyan állíthatná meg barátja szörnyű tervét anélkül, hogy tönkretenné a barátságukat.

Úgy érzem, hamarosan felrobbanok, és nagyon csúnyán fogom kimondani a véleményem. Mit tegyek?

Diákhitelét akarja kifizettetni a kamu házassággal a nő.

A terv már folyamatban van, a nő jelenleg több férfival is randizik. Eddig sikeresnek bizonyult az átverés, mert két férfi is komolyan érdeklődik a házasság iránt. A pár azt is elhatározta, hogy a nő esküvője után is folytatják a kapcsolatukat, függetlenül attól, ki lesz a kiválasztott áldozat.

A tanácsadó, Prudence (ezúttal Nicole Cliffe válaszolt a levélre) azt javasolta az anonim írónak, hogy keressen jobb barátokat és szakítsa meg velük a kapcsolatot.