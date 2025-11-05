A Házasság első látásra sztárja kiállt Miló Viki mellett: „Mindenkinek vannak rossz pillanatai..."

A Házasság első látásra című reality előző évadának egyik legemlékezetesebb szereplője, Dr. Gaál Zoltán fogorvos bár ezúttal a kanapéról figyeli az új évad eseményeit, nem bírta szó nélkül hagyni azt, amit látott. A korábbi szereplő, akit sokan karizmatikus humoráért és őszinteségéért kedveltek meg, most a Metropol kedvéért szakértőként értékelte az idei párosokat, tanácsokat is megfogalmazva számukra. Bár éppen térdműtét előtt áll, a hangulata változatlanul derűs.

Dr. Gaál Zoltán Házasság első látásra sztárjaként szívesen formál véleményt a látottakról (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra 2025 - Zoli kiáll Miló Viki mellett

„Térdműtétem lesz, de nem csoda, hiszen mindig rosszban sántikálok” – mondta nevetve Zoli, aki megőrizte híres öniróniáját. Mint mondja, az idei évadból egyedül Miló Vikit ismerte korábbról a szereplők közül, és nem habozott kiállni mellette, amikor igazságtalan támadások érték.

Miló Vikit ismertem egyedül a szereplők közül. Meg kellett védenem egy posztban, mert rengetegen támadták jogtalanul. Ugyanaz történt, mint velem: pár bevágott rész alapján ítélték el, valójában pedig nem tudják, mi váltotta ki belőle azt a bizonyos reakciót

– magyarázta a Házasság első látásra korábbi szereplője.

A műsor sosem a teljes igazságot mutatja

Zoli szerint a nézők sokszor megfeledkeznek arról, hogy a reality nem a teljes igazságot mutatja. „Mindenkinek vannak rossz pillanatai, és ha csak azokat összevágnánk – legyen az bárki –, ő maga is elszégyellné magát” – árulta el az igazságot. A műsor tehát nem az élet, hanem annak egy felnagyított, kisarkított szelete szerinte.

Különösen felháborította, hogy a kommentelők nem tisztelték meg Miló Vikiben a bajnokot: „Olyan sportolóval csinálni ezt ráadásul, aki öregbítette az ország hírnevét, világbajnok lett magyarként – nagyon gáz a kommentelőkre nézve” – tette hozzá.

A Házasság első látásra 3. évadából Annát is nagyon sajnálja

Zoli nemcsak kívülről figyeli az eseményeket: több versenyzővel telefonon is beszélt, hogy lelket öntsön beléjük.

Anna rengeteg támadást kapott. Felhívtam, hogy érzi magát. Nagyon lelkis, aranyos csaj, neki kár volt szerintem bevállalnia a műsort…

– mondta őszintén. A korábbi szereplőt különösen lenyűgözte Dani, akit mély, filozofikus gondolkodású embernek tart. Zoli szerint a közönségnek összeségében nem ártana egy kis empátia: „Lehet fröcsögni, hogy ilyen meg olyan gáz az illető, de a való életben senki sem olyan, mint amilyennek a műsorban be van mutatva – ez egy kisarkított helyzet”– zárta a gondolatait.