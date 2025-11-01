Házasság első látásra: „Túltoltam” – beismerő vallomást tett a műsor sztárja

Ki ne emlékezne a 2024-es Házasság első látásra című realityjének jogász–fogorvos házaspárjára? Marica és Zoltán mesébe illő esküvőt követően sokan álompárról beszéltek az esetükben, ám hamar kiderültek azok a nehézségek, melyek megugorhatatlan akadályokként végleg szétválasztották a két diplomás embert. Dezső Marica ugyan rég adott életjelet a közösségi oldalán, ellenben dr. Gaál Zoltán kifejezetten aktív. Most éppen a halloween kapcsán posztolt.

Sokan hitték Marica és Zoltán láttán, hogy megvan a Házasság első látásra című reality álompárja Fotó: TV2

Túltoltam – írta a Házasság első látásra sztárja, Gaál Zoltán

„Gyerekként könyörögtem, hogy ne kelljen jelmezt húzni. Most meg… hát… senki sem kért rá, de megtettem értük is.” – írta friss Instagram-poszjában dr. Gaál Zoltán. A fogorvos két címkét is mellékelt a bejegyzéséhez. Az egyikben azt írja: „beöltöztem”, a másikban pedig őszintén elismeri: „túltoltam”. S tényleg, van itt minden: sisak, fegyver, arcfestés, vámpírfog, de még ijesztő maszk is. Egyértelműen kijelenthető: ilyennek még nem láttuk a reality sztárját.

