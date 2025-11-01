RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra: „Túltoltam” – beismerő vallomást tett a műsor sztárja

Ilyennek még nem láttuk a reality sztárját. A Házasság első látásra szereplője új oldaláról mutatkozott be.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.01. 15:00
Házasság első látásra Gaál Zoltán halloween

Ki ne emlékezne a 2024-es Házasság első látásra című realityjének jogász–fogorvos házaspárjára? Marica és Zoltán mesébe illő esküvőt követően sokan álompárról beszéltek az esetükben, ám hamar kiderültek azok a nehézségek, melyek megugorhatatlan akadályokként végleg szétválasztották a két diplomás embert. Dezső Marica ugyan rég adott életjelet a közösségi oldalán, ellenben dr. Gaál Zoltán kifejezetten aktív. Most éppen a halloween kapcsán posztolt.

Házasság első látásra
Sokan hitték Marica és Zoltán láttán, hogy megvan a Házasság első látásra című reality álompárja Fotó: TV2

Túltoltam – írta a Házasság első látásra sztárja, Gaál Zoltán

„Gyerekként könyörögtem, hogy ne kelljen jelmezt húzni. Most meg… hát… senki sem kért rá, de megtettem értük is.” – írta friss Instagram-poszjában dr. Gaál Zoltán. A fogorvos két címkét is mellékelt a bejegyzéséhez. Az egyikben azt írja: „beöltöztem”, a másikban pedig őszintén elismeri: „túltoltam”.  S tényleg, van itt minden: sisak, fegyver, arcfestés, vámpírfog, de még ijesztő maszk is. Egyértelműen kijelenthető: ilyennek még nem láttuk a reality sztárját.
Az alábbi képre kattintva újabb fotók érhetők el dr. Gaál Zoltánról, akit gyakorlatilag lehetetlen felismerni:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu