Ráthonyi-Palácsik Timi mellét markolják – merész fotó halloweenre

Egy videóval és hét képpel lepte meg rajongóit Ráthonyi-Palácsik Timi az Instagram-oldalán. A friss tartalomhoz mindössze annyit írt: „AI”, vagyis mesterséges intelligencia. A technika segítségével megalkotott felvételeken a kétgyermekes üzletasszony a Sikoly-horrorfilmek inspirálta jeleneteket elevenített meg. Döntően éppen telefonál, miközben a háttérben megjelenik egy Sikoly-maszkos gonosz, aki az egyik képen jól láthatóan egy kést tart a markában – tovább fokozva a feszültséget. Akad szexi tartalom is, az egyik, polaroid képet idéző fotón, melyen a „Me & GF '97” (Én és a barátnőm '97-ben) felirat szerepel, a rejtélyes alak a meglepődő Ráthonyi-Palácsik Timi mellét markolja...

A rajongóknak bejött Timi halloweeni meglepetése.

– írták a Timi követői a kétgyermekes üzletasszony üzenőfalára.

