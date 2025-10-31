Ráthonyi-Palácsik Timi mellét markolják – merész fotó halloweenre
Az üzletasszony látványos videóval, képekkel jelentkezett. Ráthonyi-Palácsik Timi mellét legendás horrorszereplő markolja.
Látványos tartalommal készült Ráthonyi-Palácsik Timi a halloweenre a közösségi oldalán. Az üzletasszony fotókkal és videóval lepte meg követőit, melyek a Sikoly-filmeket idézik. Az egyiken a legendás horrorszereplő Ráthonyi-Palácsik Timi mellét markolja.
Ráthonyi-Palácsik Timi mellét fogja a Sikoly-maszkos idegen
Egy videóval és hét képpel lepte meg rajongóit Ráthonyi-Palácsik Timi az Instagram-oldalán. A friss tartalomhoz mindössze annyit írt: „AI”, vagyis mesterséges intelligencia. A technika segítségével megalkotott felvételeken a kétgyermekes üzletasszony a Sikoly-horrorfilmek inspirálta jeleneteket elevenített meg. Döntően éppen telefonál, miközben a háttérben megjelenik egy Sikoly-maszkos gonosz, aki az egyik képen jól láthatóan egy kést tart a markában – tovább fokozva a feszültséget. Akad szexi tartalom is, az egyik, polaroid képet idéző fotón, melyen a „Me & GF '97” (Én és a barátnőm '97-ben) felirat szerepel, a rejtélyes alak a meglepődő Ráthonyi-Palácsik Timi mellét markolja...
A rajongóknak bejött Timi halloweeni meglepetése.
„Szuper”
„Menő”
– írták a Timi követői a kétgyermekes üzletasszony üzenőfalára.
Az alábbi képre kattintva érhetők el Ráthonyi-Palácsik Timi friss halloweeni felvételei, melyek közt a hatodik az ominózus mellfogdosós fotó.
