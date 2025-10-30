Felrobbant az internet: a K-pop démonvadászok halloweenkor sem pihennek – Videó
A Netflix 2025-ös sikere október 31-ére is hatással van. A K-pop démonvadászok halloweenkor is feldobja hangulatot.
A fényjátékok amerikai mágusa, Tom BetGeorge idén sem hagyta látványos halloweeni fényshow nélkül a rajongóit. A Magical Light Show cég feje saját házát alakította át az év legrémisztőbb ünnepére. A legmodernebb fénytechnikát vetette be: intelligens lámpák, lézer, irgalmatlan mennyiségű LED-elemek, éneklő tökfejek – a lélegzetelállító látványhoz pedig a K-pop démonvadászok című Netflix-film dalainak egyvelege társul. A hatás elképesztő, a produkció videóját több százezeren látták már a YouTube-on. Nem kérdés: a K-pop démonvadászok halloweenkor is sláger!
A K-pop démonvadászok halloweenkor is nagyot szólnak
A hihetetlen produkciót elképesztő munka előzte meg. Komoly tervezés, programozás, a látványelemek elhelyezése csapatmunkaként is rengeteg időt követelt, ám Tom BetGeorge és megszállott kollégái ezúttal is odatették magukat, a végeredmény pedig, melyben a K-pop démonvadászok című film öt slágere (How It's Done, Golden, Takedown, Your Idol, What It Sounds Like) is felcsendül, magáért beszél. Mutatjuk is:
