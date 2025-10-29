Így készülj a halloweenre a csillagjegyed alapján!

Halloweeni bulira készülsz és nem tudod, hogy mit vegyél fel? Sokan a kedvenc gótikus vagy horrorfilmjük karakterének öltöznek, netán a klasszikus szörnyes megoldást választják. Ha kell egy kis inspiráció, a csillagjegyed elárulhatja, minek öltözz halloweenkor!

Halgass a csillagokra, most megtudhatod, melyik halloweeni jelmez illik hozzád! (Fotó: T.Den_Team)

Csillagjegyed felfedi a tökéletes halloweeni jelmezed

Halak: Egyértelműen vízi lénynek kell öltöznöd. Legyél sellő vagy szirén, ha pedig ijesztőbb jelmezre vágysz, akkor bújj egy tengeri szörny bőrébe.

Vízöntő: Szereted a sci-fi filmeket és az új találmányokat, ezért vagy kedvenc sci-fi filmed főszereplőjeként kéne átmulatnod az éjszakát, vagy robotként kelts feltűnést!

Bak: Igazi nemes vagy kívül és belül is, ezért itt az ideje, hogy egy kis időutazáson ess át! Remekül illenének hozzád a király/királynő, lovag öltözetek, ezek előhozzák belőled a született előkelőséget.

Nyilas: Előző életedben biztos kalandor voltál, ezért nem állnak tőled távolt a felfedező, hadvezér, harcos öltözetek.

Skorpió: Sokan félnek a Skorpió jegyű emberektől, ezt érdemes kihasználnod ahhoz, hogy igazán rémes jelmezt válassz! Legyél démon és szörny, hogy még jobban megrémiszd az embereket.

Mérleg: Szereted a békét és a harmóniát, ezért mi sem tökéletesebb számodra, mint egy angyal jelmez. Jó hír, hogy nagyon egyszerűen és olcsón megúszhatod a jelmezt: csak szárnyak kellenek, néhány fehér ruha és már kész is vagy!

Szűz: Önzetlen és segítőkész ember vagy, ezt a jelmezednek is sugallnia kell. Öltözz orvosnak, nővérnek, tudósnak vagy kutatónak!

Oroszlán: Ha a csillagjegyedhez illőn szeretnél öltözni, akkor remekül állna a sörény! De mivel az oroszlán a szavanna királya, egy korona is tökéletesen megfelel.

Rák: Empatikus emberként a jelmezed tiszteleghet a múlt fontos, de kevésbé elismert alakjai előtt. Lehetsz jó boszorkány vagy elfeledett történelmi alak.

Ikrek: Már most tervezed, hogy te leszel a buli középpontja. Ha magadra akarod vonni a társaság figyelmét, akkor öltözz bűvésznek és mutass néhány trükköt a barátaidnak!

Bika: A Föld jegyében születetteknek a természetet és a Földet kell képviselniük. Lehetsz nimfa, tündér vagy más mitológiai alak.