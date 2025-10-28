Erre a 3 csillagjegyre pénzügyi bőség vár novemberben
Így pörgetik be a csillagok ennek a 3 csillagjegynek az anyag helyzetét. A pénzügyi horoszkóp útmutatást ad.
Tele energiával és lehetőségekkel: erről fog szólni 2025 novembere, amelyben három csillagjegynek a pénzügyi szerencséje is megérkezik. Ideje időt szakítani arra, hogy foglalkozz a vagyonod bővítésével, és megvágd a felesleges költségeidet. Fésüld át a költségvetésedet és a befektetéseidet a pénzügyi horoszkóp útmutatásával!
Most eljött az esélyed, hogy teljesen átalakítsd a pénzügyeidet azzal, hogy nyitsz az új befektetések és karrierlehetőségek irányába. A jelenlegi pénzügyi helyzeted lesz a kulcs, úgyhogy állj ki amellett, amire szükséged van. Amikor az igényeidre fókuszálsz, az ne csak arról szóljon, hogy bővíted a vagyonodat. Ez az energia arról szól, hogy stabilitást és sikert teremts, amely nemcsak a vakszerencséről szól, de igazi átalakulást jelent az anyagiakban és a jelenlegi életedben – írja a Your Tango.
Ennek a 3 csillagjegynek bőséget ígér a pénzügyi horoszkóp
- Skorpió
A pénzügyi sikert bevonzod a novemberi hónapban. Ne félj hajtani azért, amit szeretnél elérni. Az anyagiak lesznek a fókuszban novemberben, de egy nagy lépést is tehetsz annak érdekében, hogy egy kisebb vagyonra tegyél szert. A Nyilas-energiák fogják egyengetni számodra ezt az időszakot, amely a vagyon és az anyagiak vezető jegye számodra.
A Mars lesz az első bolygó, amely a Nyilasba lép november 4-én, amely a fókuszodat a cselekedetekre helyezi, amelyet abba csatornázhatsz, hogy nagyobb anyagi bevételt teremts magadnak.
Habár a Mars a Nyilasban csak az első lépés lesz, amely egyfajta felébredést fog eredményezni a témával kapcsolatban, később a retrográd Merkúr lép a Nyilasba november 9-én, és egészen 18-ig ez a bolygóállás lesz a meghatározó. Ez arra ösztökél majd, hogy átértékeld a múltbeli cselekedeteidet és a lehetőségeidet.
Majd amikor elérünk a Nyilas-szezonba november 21-én, végre elérkezik az idő, hogy előrelépj és cselekedj. Ez nem az az időszak, amikor a passzív jövedelmeddel kell foglalkoznod vagy a vágyaidat kell megfogalmaznod. Sokkal inkább vállalnod kell a felelősséget, hogy lépéseket teszel a pénzügyi sikereidért és végre eléred azokat.
2. Mérleg
A novemberi hónapban magadhoz vonzod a pénzügyi sikert, szóval légy tudatos abban, hogy a legjobb helyekre fektetsz be. Te egy odaadó csillagjegy vagy, amiért sokszor abban a helyzetben találod magad, hogy másokról gondoskodsz, még akkor is, ha nem ez volt a szándékod. Az, hogy nagylelkű vagy az ajándékok tekintetében, egy kiváló lehetőség arra, hogy az életedbe hívd a bőséget, de bizonyosodj meg arról is, hogy nem használják ki a jóindulatodat!
A Vénusz november 6-án a Skorpióba lép, amely bőséget hív az anyagi életedbe. Ez az időszak tele lehet váratlan pénzügyi ajándékokkal és bónuszokkal, egyfajta viszonzásképpen a sok jóért, amit adtál az univerzumnak. Habár ebben az időszakban kevéssé tudsz figyelni a költekezésre.
Amikor a retrográd Merkúr a Skorpióba lép november 18-tól november 29-ig, végre időt kapsz arra, hogy átnézd a költségvetésedet. Ez majd biztosít arról, hogy senki sem használ ki téged, és a befektetéseid valóban a hosszú távú pénzügyi érdekeidet veszi figyelembe.
3. Vízöntő
Ez a hónap egy korszak végét jelenti számodra: novemberben végre bevonzod a sikert a pénzügyeidbe. 2023 óta a Szaturnusz nagyon lassan haladt a Halak felé, amely csillagkép nálad uralja a pénzügyeket és az önértékelést. Habár idén a Szaturnusz a Kosban járt korábban, a retrográd útja egy kis részeként, de most szeptemberben végre a Halakba lépett.
Most, hogy abbahagyta a retrográd mozgását, november 27-től egészen jövő február 13-ig, végre beléptél abba az időszakba, amely felemelkedést hoz a pénzügyeidben, méghozzá a stabilitást és az önállóságot tekintve.
A Szaturnusz kihívásokkal teli bolygónak számít, főleg, hogy az igazi ajándékait csak egy-egy időszak végén adja oda az éppen uralt csillagjegy számára. Két éve folyamatosan dolgozol és elkötelezett maradtál, de sajnos eddig nem láttad a tetteid eredményét. Ez azonnal megváltozik majd, amint a Szaturnusz kilép a retrográd mozgásából. Ezután nemcsak a jutalom fog megérkezni az életedbe, de érezni fogod, hogy a lehetőségek egyszer és mindenkorra megváltoztatják az anyagi helyzetedet.
Ezt az energiát a Ceres aszteroida is támogatni fogja, amely a Kosba érkezik november 21-én. Ez segít majd kinyilatkoztatni az igényeidet, és esélyt ad majd a pénzügyi függetlenségre.
