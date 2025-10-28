A Hold a Bakban jár: erre számíthatnak ma a csillagjegyek

Kos

Kedden a Bak Hold energiája támogatja a koncentrációt, ugyanakkor a Mars és a Jupiter trigonja felerősíti a versenyszellemet. Most különösen erős lehet a vágy a sikerre, és szinte mindent megtesz azért, hogy győzzön bármiben és mindenben! Fontos azonban, hogy a versengést ne mások legyőzésére, hanem önmaga felülmúlására fordítsa.

Bika

A Hold és a Jupiter szembenállása miatt a nap kissé feszült lehet, különösen akkor, ha azt érzi, valaki a környezetében nem őszinte, vagy szándékosan hátráltatja. Ahelyett, hogy konfrontálódna, érdemes inkább elegánsan kivonni magát a helyzetből.

Ikrek

Kedden egyik pillanatban vidám és lelkes, a másikban elbizonytalanodó és érzékeny lehet. A Hold most felerősíti a belső rezdüléseit, ezért különösen fontos, hogy ne engedje, hogy mások hangulata vagy véleménye befolyásolja.

Rák

A Hold a Bakban jár, ami arra ösztönzi, hogy kicsit realistábban szemlélje a helyzetét, még akkor is, ha valaki a környezetében nem játszik tisztán. Könnyen lehet, hogy ma valaki próbára teszi a türelmét. A Mars támogatja, hogy ne zárkózzon el, hanem határozottan képviselje az érdekeit.

Oroszlán

A mai napon különösen vágyik a rend és a kiszámíthatóság érzésére, ám a Bak Hold mellett a Jupiter feszültsége miatt több váratlan fordulattal is szembesülhet. Ha sikerül megőriznie a lélekjelenlétét, és nem veszti el a türelmét, nagy elismerésre számíthat.

Szűz

Kedden úgy érezheti, mintha láthatatlan akadályok lassítanák a haladását, és ebben nem is téved... A Hold a Bakban segít abban, hogy ne érzelmi alapon, hanem tisztán logikusan közelítse meg a dolgokat. Ha egy út lezárul, érdemes másik irányt keresni, most a kitartás és a kreatív gondolkodás hoz áttörést.

Mérleg

Most nem érdemes mások konfliktusaiba belefolyni, bármilyen csábító is a közvetítő szerep. A Mars–Jupiter trigonja inspiráló hatású: olyan személy is felbukkanhat, aki motiválja. Sőt, ha szingli, akkor ebből még több is lehet...

Skorpió

A Mars a Skorpió jegyében jár, ami önnek egy szuper hatás. Amit ma elkezd, az hosszú távon is meghatározó lehet – ezért érdemes tudatosan haladni, nem csupán ösztönből. A Bak Hold fegyelmet ad, és segít, hogy stabil alapokra építsen. Este jól eshet egy kis csend és visszavonulás.