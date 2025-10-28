RETRO RÁDIÓ

A Hold a Bakban jár: erre számíthatnak ma a csillagjegyek

Ezt súgják mára a csillagok.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 08:00
horoszkóp csillagjegy napi horoszkóp

Kos
Kedden a Bak Hold energiája támogatja a koncentrációt, ugyanakkor a Mars és a Jupiter trigonja felerősíti a versenyszellemet. Most különösen erős lehet a vágy a sikerre, és szinte mindent megtesz azért, hogy győzzön bármiben és mindenben! Fontos azonban, hogy a versengést ne mások legyőzésére, hanem önmaga felülmúlására fordítsa.

Bika
A Hold és a Jupiter szembenállása miatt a nap kissé feszült lehet, különösen akkor, ha azt érzi, valaki a környezetében nem őszinte, vagy szándékosan hátráltatja. Ahelyett, hogy konfrontálódna, érdemes inkább elegánsan kivonni magát a helyzetből.

Ikrek
Kedden egyik pillanatban vidám és lelkes, a másikban elbizonytalanodó és érzékeny lehet. A Hold most felerősíti a belső rezdüléseit, ezért különösen fontos, hogy ne engedje, hogy mások hangulata vagy véleménye befolyásolja.

Rák
A Hold a Bakban jár, ami arra ösztönzi, hogy kicsit realistábban szemlélje a helyzetét, még akkor is, ha valaki a környezetében nem játszik tisztán. Könnyen lehet, hogy ma valaki próbára teszi a türelmét. A Mars támogatja, hogy ne zárkózzon el, hanem határozottan képviselje az érdekeit.

Oroszlán
A mai napon különösen vágyik a rend és a kiszámíthatóság érzésére, ám a Bak Hold mellett a Jupiter feszültsége miatt több váratlan fordulattal is szembesülhet. Ha sikerül megőriznie a lélekjelenlétét, és nem veszti el a türelmét, nagy elismerésre számíthat.

Szűz
Kedden úgy érezheti, mintha láthatatlan akadályok lassítanák a haladását, és ebben nem is téved... A Hold a Bakban segít abban, hogy ne érzelmi alapon, hanem tisztán logikusan közelítse meg a dolgokat. Ha egy út lezárul, érdemes másik irányt keresni, most a kitartás és a kreatív gondolkodás hoz áttörést.

Mérleg
Most nem érdemes mások konfliktusaiba belefolyni, bármilyen csábító is a közvetítő szerep. A Mars–Jupiter trigonja inspiráló hatású: olyan személy is felbukkanhat, aki motiválja. Sőt, ha szingli, akkor ebből még több is lehet...

Skorpió
A Mars a Skorpió jegyében jár, ami önnek egy szuper hatás. Amit ma elkezd, az hosszú távon is meghatározó lehet – ezért érdemes tudatosan haladni, nem csupán ösztönből. A Bak Hold fegyelmet ad, és segít, hogy stabil alapokra építsen. Este jól eshet egy kis csend és visszavonulás.

Nyilas
A keddi nap energiái kedvezően hatnak: a Mars-Jupiter trigon erőt, lelkesedést és optimizmust hoz. Könnyen lehet, hogy most szinte minden sikerül, amit eltervezett, de kisebb féltékenység vagy irigység a környezetéből próbára teheti. Nem érdemes ezzel foglalkozni, ezt üzenik az égi folyamatok!

Bak
A Hold a Bak jegyében jár, így ma nagyon népszerű lesz. A Mars és a Jupiter fényszöge azonban nagy nyomást is hozhat, mintha minden feladat egyszerre érkezne. Fontos, hogy megtalálja az egyensúlyt a munka és a magánélet között, és ne vállaljon többet, mint amennyit valóban elbír.

Vízöntő
A mai nap szellemi frissességet és új inspirációkat hoz. Találkozhat valakivel, aki új nézőpontokat mutat, vagy egy ötlet hirtelen világossá válik. A Bak Hold kicsit visszafogja a lendületét, de ez most előny: segít rendszerezni a gondolatokat, mielőtt cselekedne.

Halak
A Bak Hold most segíti, hogy a vágyait és a céljait konkrét formába öntse. A Jupiter hatására tele van inspirációval, ugyanakkor szükség van egy kis földelésre is, hogy az álmokból megvalósítható tervek szülessenek.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu