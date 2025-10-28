A Hold a Bakban jár: erre számíthatnak ma a csillagjegyek
Ezt súgják mára a csillagok.
Kos
Kedden a Bak Hold energiája támogatja a koncentrációt, ugyanakkor a Mars és a Jupiter trigonja felerősíti a versenyszellemet. Most különösen erős lehet a vágy a sikerre, és szinte mindent megtesz azért, hogy győzzön bármiben és mindenben! Fontos azonban, hogy a versengést ne mások legyőzésére, hanem önmaga felülmúlására fordítsa.
Bika
A Hold és a Jupiter szembenállása miatt a nap kissé feszült lehet, különösen akkor, ha azt érzi, valaki a környezetében nem őszinte, vagy szándékosan hátráltatja. Ahelyett, hogy konfrontálódna, érdemes inkább elegánsan kivonni magát a helyzetből.
Ikrek
Kedden egyik pillanatban vidám és lelkes, a másikban elbizonytalanodó és érzékeny lehet. A Hold most felerősíti a belső rezdüléseit, ezért különösen fontos, hogy ne engedje, hogy mások hangulata vagy véleménye befolyásolja.
Rák
A Hold a Bakban jár, ami arra ösztönzi, hogy kicsit realistábban szemlélje a helyzetét, még akkor is, ha valaki a környezetében nem játszik tisztán. Könnyen lehet, hogy ma valaki próbára teszi a türelmét. A Mars támogatja, hogy ne zárkózzon el, hanem határozottan képviselje az érdekeit.
Oroszlán
A mai napon különösen vágyik a rend és a kiszámíthatóság érzésére, ám a Bak Hold mellett a Jupiter feszültsége miatt több váratlan fordulattal is szembesülhet. Ha sikerül megőriznie a lélekjelenlétét, és nem veszti el a türelmét, nagy elismerésre számíthat.
Szűz
Kedden úgy érezheti, mintha láthatatlan akadályok lassítanák a haladását, és ebben nem is téved... A Hold a Bakban segít abban, hogy ne érzelmi alapon, hanem tisztán logikusan közelítse meg a dolgokat. Ha egy út lezárul, érdemes másik irányt keresni, most a kitartás és a kreatív gondolkodás hoz áttörést.
Mérleg
Most nem érdemes mások konfliktusaiba belefolyni, bármilyen csábító is a közvetítő szerep. A Mars–Jupiter trigonja inspiráló hatású: olyan személy is felbukkanhat, aki motiválja. Sőt, ha szingli, akkor ebből még több is lehet...
Skorpió
A Mars a Skorpió jegyében jár, ami önnek egy szuper hatás. Amit ma elkezd, az hosszú távon is meghatározó lehet – ezért érdemes tudatosan haladni, nem csupán ösztönből. A Bak Hold fegyelmet ad, és segít, hogy stabil alapokra építsen. Este jól eshet egy kis csend és visszavonulás.
Nyilas
A keddi nap energiái kedvezően hatnak: a Mars-Jupiter trigon erőt, lelkesedést és optimizmust hoz. Könnyen lehet, hogy most szinte minden sikerül, amit eltervezett, de kisebb féltékenység vagy irigység a környezetéből próbára teheti. Nem érdemes ezzel foglalkozni, ezt üzenik az égi folyamatok!
Bak
A Hold a Bak jegyében jár, így ma nagyon népszerű lesz. A Mars és a Jupiter fényszöge azonban nagy nyomást is hozhat, mintha minden feladat egyszerre érkezne. Fontos, hogy megtalálja az egyensúlyt a munka és a magánélet között, és ne vállaljon többet, mint amennyit valóban elbír.
Vízöntő
A mai nap szellemi frissességet és új inspirációkat hoz. Találkozhat valakivel, aki új nézőpontokat mutat, vagy egy ötlet hirtelen világossá válik. A Bak Hold kicsit visszafogja a lendületét, de ez most előny: segít rendszerezni a gondolatokat, mielőtt cselekedne.
Halak
A Bak Hold most segíti, hogy a vágyait és a céljait konkrét formába öntse. A Jupiter hatására tele van inspirációval, ugyanakkor szükség van egy kis földelésre is, hogy az álmokból megvalósítható tervek szülessenek.
