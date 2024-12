Tűz, robbanás, fények: itt az év leglélegzetelállítóbb karácsonyi fényjátéka – Videó

„Ha szereted a tüzet, a robbanást, a fényeket, akkor szerintem ezt élvezni fogod” – írta Facebook-oldalán az amerikai Tom BetGeorge. A férfi „némi előnnyel” bír azokkal szemben, akik minden karácsonykor különböző zenékhez programozzák a házuk ünnepi fényjátékát, a lévén Tom alapítója és vezérigazgatója az amerikai Magical Light Shows nevű fényshow-cégnek. Így pedig nem csak a legújabb eszközöket és technikákat ismeri, de azt is jól tudja, mit mivel érdemes kombinálni. Ettől függetlenül elképesztő tervezés, előkészület és meló van a legújabb, bő 20 perces produkciójában, melyben zenére mozgó fények, lézerek, pirotechnika és tűzijáték is szerepet kapott. Úgy tűnik, fényorgia terén ez ma a csúcs!

A fényshow szerves részét képezik a „beszélő és éneklő karácsonyfák” (Fotó: Tom BetGeorge Facebook-oldala)

A végeredmény magáért beszél, a YouTube-csatornájára felkerült 2024-es teljes videót már félmilliónál is többen látták, a hozzászólók pedig egytől egyig odáig vannak a produkcióért. Íme néhány hozzászólás:

„Clark Griswold 2024”

– utalt valaki a Karácsonyi vakáció című vígjáték családfőjének ünnepi házkivilágítására.

„Nincsenek szavak, óriási meló”

– fejezte ki elismerését más.

„Tudom, hogy nem ismerjük egymást, de szerettem volna, ha tudod, hogy minden évben része vagy a családom karácsonyi hagyományának!”

– tárta ki szívét és osztotta meg személyes megjegyzését egy rajongó.

Nézd meg te is Tom BetGeorge 2024-es karácsonyi fényshow-ját, melyben többek közt a Reszkessetek, betörők! című mozi zenei témája is felcsendül, no meg az ünnepi hangulatú Carol of The Bells és a rockos Wizards in Winter!