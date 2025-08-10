Drámai pillanatok a hőlégballonon, többen is felkiáltottak – Videó

Nem indult túl jól az idei Bristoli Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál, ezúttal ugyanis nem csak az angol város egét lepték el színes hőlégballonok. Egy hőlégballon ugyansi túl alacsonyan repült és egy iskola épületnek csapódott. A balesetről videó is készült.

Színes hőlégballonok borították be az eget, ám kis híján súlyos balesettel kezdődött a 2025-ös Bristoli Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál

Fotó: Aaron Burden/unsplash.com/Képünk illusztráció

A szemtanúk megörökítették az idegőrlő pillanatokat, amikor egy alacsonyan repülő hőlégballon egy általános iskola tetejének ütközött. A hőlégballon kosara megdőlt, a nézők attól féltek, hogy a szerkezetben tartózkodók kizuhannak a járműből.

Emlékszem, arra gondoltam, kissé alacsonyan repül, ezért elkezdtem videózni. A kosár megbillent, azt hittem, hogy kiesnek az emberek. Biztos meg voltak rémülve

– mondta egy szemtanú. A hőlégballon végül sikeresen felemelkedett és túljutott az akadályon. Az egész hétvégén át tartó fesztivál majdnem katasztrofálisan indult, de szerencsére nem történt baj, a balesetben senki sem sérült meg.

A látványos esemény első napjának reggelén mintegy 100 hőlégballon emelkedett a levegőbe Bristol felett. A repülő ballonoknak kijelölt leszállóhelyük van, feltételezhetőleg ezt a leszállóhelyet próbálta megközelíteni az említett hőlégballon vezetője is, arra azonban nem számított, hogy az általános iskola magas teteje az útjába fog állni – írja a Daily Mail.