Erre bulizott Kevin a Reszkessetek, betörők!-ben! – 65 év után klip készült a Rockin' Around The Christmas Tree-hez!

Ha karácsonyi buli, akkor megkerülhetetlen Brenda Lee és a Rockin' Around The Christmas Tree című partidal! Egészen hihetetlen, hogy az énekesnő mindössze 13 éves volt, amikor felvették vele a dalt. A dalt, ami számos országban listavezető lett és többek közt olyan előadók dolgozták fel, mint Kim Wilde és Mel Smith, Justin Bieber, a The Baseballs vagy éppen LeAnn Rimes.

Fotó: Pexels/Tima Miroshnichenko (Képünk illusztráció)

Sőt, a dal rengeteg karácsonyi moziban is felcsendül, így hallható például a Holiday-ben, a Kiskarácsony mindenáronban, a Múlt karácsonyban és természetesen a Reszkessetek, betörők!-ben is. Utóbbiban erre a számra bulizik Kevin, amikor átveri a Vizes Banditákat. Ha nem emlékeznél, máris mutatjuk a filmrészletet:

2023 egyik legnagyobb karácsonyi meglepetése pedig, hogy – a megjelenése után 65 évvel – elkészült a Rockin' Around The Christmas Tree hivatalos videóklipje, főszerepben az eredeti előadóval, a jelenleg 78 éves Brenda Lee-vel, aki valósággal ragyog!

