Mutatunk 3 karácsonyi dekorációt, amit te is könnyedén elkészíthetsz

Már csak 27 nap van karácsonyig, és idén is szeretnéd tetőtől talpig feldíszíteni az otthonodat, de meguntad a tavalyi dekorációt... Sebaj, most mutatunk pár olcsó dekorötletet, amit könnyedén te is el tudsz készíteni, ezáltal új díszek teszik szebbé majd az ünnepet.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Asztaldísz mindig kell

Csupán pár dolog kell az elkészítéséhez, mutatjuk:

néhány befőttesüveg vagy alacsony pohár

gyertyák – lehetőleg magasak, hogy szépen kiemelkedjenek a pohárból

különböző természetes anyagok a díszítéshez

apró kövek, hogy nehezítsük az üveget

zsinór vagy szalag

olló vagy egy kiskés

Így készítsd el:

Helyezzük a kis köveket az üveg aljára, hogy nehezítsék a gyertyatartót. Ezután helyezzük a gyertyát a kövek közé úgy, hogy erősen tartson, és ne boruljon el. Rendezzük el a gyertya körül az összegyűjtött természetes anyagokat. Például moha, néhány fenyőtoboz, dió vagy bükkmakk remekül mutat majd. Adhatunk hozzá szárított narancs- vagy citromszeleteket is, hogy feldobjuk a gyertyatartót, és kellemes illatot adjunk neki. Végül tekerjük be az így kapott gyertyatartót egy szalaggal vagy zsinórral.

Ajándékcsomagolás krumplival? Igen!

Így teheted különlegessé a csomagolást. Egy krumpli segítségével egyedi karácsonyi motívumokat nyomhatsz papírra vagy akár egy régebbi vászondarabra.

Kellékek:

süteményvágó forma

1 krumpli

kisebb éles kés

festékestálca

stabil karton a hátlaphoz

festék

Elkészítés:

Vágd a szövetet vagy a papírt kisebb darabokra, hogy az ajándék méretéhez illeszkedjen! Nyomd a kiválasztott sütivágóformát kb. 1 cm mélyen a krumpliba, és késsel vágd le a széleket, hogy ne sérüljön meg a minta. Öntsd a festéket a tálcára, és mártsd a bélyeget a festékbe. Nyomd a vasalt szövetre vagy kartonpapírral bélelt papírra, majd hagyd megszáradni.

Karácsonyi díszek papírból

Repülj vissza az időben kicsit, és csinálj papírból karácsonyfadíszeket.

Amire szükséged lesz:

tetszés szerinti színes papír A4-es és A3-as méretben

olló

papírragasztó

lyukasztó

fagyöngy a díszítéshez

zsinór

Fotó: Banomi

Elkészítés:

Félbehajtasz egy papírt, amíg egy keskeny csíkot nem kapsz. Ezután a keskeny csíkot félbehajtod, és a középső részeket összeragasztod. Egy lyukasztóval lyukaszd ki a tetejét, és a zsinórt fűzd át a lyukon. Ezután egy tetszés szerinti fa- vagy más gyöngyöt fűzöl a madzagra, és fel is akaszthatod a fára.

Az ötleteket a lakaskultura.hu jóvoltából mutattuk be. Kellemes készülődést kívánunk!