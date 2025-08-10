Őrület: a legnagyobb hőségben fordult rá a karácsonyra a Lego

Nem hiszed el, miket kínál a dán játékgyártó!
Idén extra sebességre kapcsolt a karácsonyi portékák terén a Lego a nyári kánikulában – derül ki az egyik magyarországi Lego boltban készült fotó láttán.
Karácsonyi díszválogatás és a Mikulás postásának autója (karácsonyfával!) egyaránt elérhető már az egyik magyarországi Lego bolt kínálatában, több héttel a cég nagy sikernek örvendő adventi naptárai előtt (azok szeptember végén várhatók).
Bár a nyári Mikulás biztos jó ötletnek tartja mindezt, sok szülő inkább megdöbbenve csóválja a fejét a durván előrehozott ünnepi szezon portékái láttán!
